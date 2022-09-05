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13:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: песни горбатых китов слышны на расстоянии 14 тысяч километров

Установлено, что млекопитающие мигрируют, распространяя самые известные музыкальные «хиты» своей популяции по всему миру.

Источник: СС0/ArtTower

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Royal Society Open Science, горбатые киты Megaptera novaeangliae во всей южной части Тихого океана общаются друг с другом с помощью одной песни. Исследователи из Сент-Эндрюсского университета (Великобритания), Университета Сан-Франциско-де-Кито (Эквадор) и Программы исследований морских млекопитающих (Французская Полинезия) установили, что млекопитающие «поют» друг другу на общем расстоянии более 14 тысяч километров: от восточного побережья Австралии до Французской Полинезии и берегов Эквадора.

Известно, что самцы горбатых китов во время сезона размножения издают мелодичные темы, причем у каждой особи их несколько, а со временем появляются новые. Предыдущие исследования показали, что у каждой популяции своя песня, а самые «известные» становятся хитами. К примеру, ученые обнаружили, что напевы популяций Megaptera novaeangliae на западном и восточном побережьях Австралии имеют общие черты. Годы спустя было замечено, что горбатые киты из Французской Полинезии распевали те же самые темы, которые зародились на восточном побережье Австралии, примерно в 6 тысячах километров от них.

Последнее исследование международной группы ученых показало, что музыкальный радиус снова увеличился: песни млекопитающих из Французской Полинезии мигрировали через Тихий океан в Южную Америку, на 8 тысяч километров к востоку. Согласно статье, это произошло с 2016 по 2018 годы. Благодаря этому можно предположить, что кругосветная миграция возможна. Однако сама китовая песня, обогнув земной шар и вернувшись в родные края, вероятнее всего, эволюционирует до неузнаваемости.

«Изучение культуры песен горбатых китов не только проводит параллели с щебетом певчих птиц, но и проливает свет на основные механизмы социального обучения и культурной эволюции у животных», — пишут авторы.

На данный момент эксперты не могут с уверенностью сказать, как музыкальные темы M. novaeangliae распространяются между соседними популяциями. Согласно основной гипотезе, горбатые киты делятся своими «хитами», пока ищут еду или мигрируют через Тихий океан.

Олеся Маевская

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