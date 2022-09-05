15:31 (мск), источник: РБК Life
Юридические скандалы Илона Маска легли в основу нового учебного курса
Судебные дела миллиардера вдохновили университетских преподавателей.
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Юридическая школа Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе запустила учебный курс под названием «Закон и Илон Маск» о деловых отношениях миллиардера, сообщает американский журнал New York Magazine. На нем будут разбираться юридические проблемы миллиардера, поскольку компании Tesla и SpaceX (основанные Илоном Маском) захлестнули судебные процессы, касающихся вознаграждения генерального директора, потенциального приобретения Twitter и связанных с этим расследований по ценным бумагам. Новый юридический курс на примере деятельности Маска разработал эксперт по корпоративному праву, профессор Стивен Бейнбридж.
«Как человек, распоряжающийся огромным количеством чужих денег, Маск постоянно сталкивается с искушением преследовать свои собственные интересы и цели, а не сосредотачиваться на благополучии тех, кто доверил ему свои сбережения. В этом курсе рассматриваются некоторые способы, которыми закон сдерживает (или не сдерживает) отклонения Маска от интересов акционеров», — говорится в описании учебной программы.
Бейнбридж рассказал New York Magazine, что Илон Маск «невероятно умный и предприимчивый парень, который способен генерировать идеи, приносящие огромную пользу, но который будет “занозой” в качестве клиента, потому что сначала делает, а потом думает. Маск создает много интересных прецедентов».
Профессор признался, что на мысль о создании курса его натолкнула невероятная популярность Маска. С помощью скандального миллиардера преподаватель надеется привлечь студентов-юристов к изучению своего предмета.
В конце августа стало известно, что Маск нашел способ расторгнуть сделку на $44 млрд с Twitter. Как сообщили его адвокаты, причиной для расторжения стали заявления экс-руководителя службы безопасности Twitter о недостаточной сохранности личных данных пользователей. Миллиардер и руководство социальной сети Twitter заключили соглашение о покупке компании еще в конце апреля. Бизнесмен был намерен сделать алгоритмы Twitter открытыми, ликвидировать ботов и ввести процедуру подтверждения аккаунтов. Стороны должны были закрыть сделку до конца 2022 года, но затем не смогли договориться.