16:03 (мск), источник: РБК Life
Пролежавшего под землей 400 лет «вампира» нашли в Польше
Необычная находка поразила ученых.
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Скелет женщины- «вампира» с серпом на шее и торчащим передним зубом нашли на польском кладбище 17 века. Археологические раскопки возглавил профессор университета Николая Коперника Дариуш Полиньски.
«Серп не лежал плашмя, а помещался на шее таким образом, что если бы покойный попытался встать… голова была бы отрезана или повреждена», — пояснил Полиньски Daily Mail.
В 11 веке жители Восточной Европы боялись, что умершие могут вылезать из своих могил и высасывать кровь у живых людей. Чтобы «кровососущие монстры» не воскресли, использовали своеобразные методы захоронения. Например, чтобы «остановить» вампира, помимо серпа применяли металлический стержень, также могли отсечь голову. К 17−18 векам эта практика не устарела.
Помимо серпа на шее у найденного скелета заблокирован замком палец. Дариуш Полиньски объяснил, что замок был символом «невозможности вернуться» из мира мертвых.
Ранее в Италии международная группа ученых обнаружила три деревянных серпа каменного века во время подводных раскопок поселения Ла-Мармотта в Италии. Возраст артефактов датируется эпохой раннего неолита, 7570−7165 лет назад. Незадолго до этого стало известно, что археологи нашли уникальный золотой клад на территории Западной Румынии — могилу женщины, жившей за 6,5 тыс. лет до эпохи халколита. В захоронении было 160 золотых колец, две золотые и 800 перламутровых бусин, медный браслет с несколькими спиралями.