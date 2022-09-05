Путин поддержал возрождение движения юных натуралистов

«Это же очень хорошее движение было, очень хорошее, доброе и достаточно профессионально хорошо организованное. Там работало много очень энтузиастов, преподаватели соответствующих дисциплин помогали, в рамках бывшей пионерской организации очень много хорошего было сделано в этом направлении», — заявил российский лидер (цитата по ТАСС).
Путин подчеркнул, что считает хорошей идею возродить движение юных натуралистов. Он добавил, что приложит усилия для реализации этой инициативы, и пообещал обсудить ее с «коллегами и в регионах, и в правительстве РФ».
14 июля Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи — аналога пионерии. В конце июля стало известно, что президент возглавил наблюдательный совет этого движения. 1 сентября под его председательством состоялось первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи.