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16:26 (мск), источник: Ведомости

Путин поддержал возрождение движения юных натуралистов

Президент России Владимир Путин поддержал идею возрождения движения юных натуралистов на встрече с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке. Он также выразил сожаление, что оно «сошло на нет».

Источник: РИА "Новости"

«Это же очень хорошее движение было, очень хорошее, доброе и достаточно профессионально хорошо организованное. Там работало много очень энтузиастов, преподаватели соответствующих дисциплин помогали, в рамках бывшей пионерской организации очень много хорошего было сделано в этом направлении», — заявил российский лидер (цитата по ТАСС).

Путин подчеркнул, что считает хорошей идею возродить движение юных натуралистов. Он добавил, что приложит усилия для реализации этой инициативы, и пообещал обсудить ее с «коллегами и в регионах, и в правительстве РФ».

14 июля Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи — аналога пионерии. В конце июля стало известно, что президент возглавил наблюдательный совет этого движения. 1 сентября под его председательством состоялось первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи.

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