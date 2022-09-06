Топ-7 правил продуктивного рабочего дня для преподавателей, которые применимы для всех профессий

Кстати, все чаще старшеклассники выбирают среднее профессиональное образование: по последним данным, 60% девятиклассников уходят учиться в ССУЗы. Учить детей на пороге взросления в разы сложнее — подростки стремятся быть взрослыми и одновременно с тем пытаются насладиться последними годами беззаботной юности.
Безусловно, для учащихся важно брать пример с высококлассных преподавателей. К слову, для педагогов среднего профессионального образования проходит всероссийский конкурс «Мастер года», уже в сентябре состоится финал в Екатеринбурге, где за почетное звание поборются победители региональных этапов.
А пока мы поделимся полезными советами как для преподавателей, так и для людей других профессий о том, как сделать свой день продуктивным, максимально комфортным и при этом уделить внимание своему здоровью.
1. Оставьте первые три часа работы самым важным делам
Конечно, в большинстве своем этому правилу будет сложно следовать: учебное расписание не всегда предполагает удобное распределение обязанностей на день. Первые три часа рабочего дня — самое ценное и продуктивное время, когда мы наиболее сосредоточены. Если у вас не назначена рабочая «летучка», подготовка учеников к важному экзамену или любая другая деятельность, предполагающая усилия, отведите хотя бы часть этого времени планированию.
В первые часы работы, когда мозг уже проснулся, но еще не погрузился в рутину, легче всего генерировать идеи и решать сложные вопросы.
Самое время распределить дела (в том числе и личные), совершить важные телефонные звонки и так далее. Согласно исследованию, в середине дня активность наших когнитивных функций снижается, а потому после обеда та же задача может показаться нам гораздо более утомительной.
2. Не забывайте про перерывы (и не только на еду!)
Перерывы или переменки необходимы преподавателям и ученикам в равной степени. Оптимальные промежутки времени для отдыха — 35−40 минут, но даже если предполагается, что перерыв длится 5−25 минут, постарайтесь провести их без работы. Выполните зарядку или прогуляйтесь, выпейте воду или перекусите, почитайте или подышите свежим воздухом — восполните свои силы.
Всегда обращайте внимание на сигналы организма: если вы начинаете зевать, отвлекаться или испытывать чувство голода, то пора на несколько минут встать из-за стола. Игнорируя эти сигналы своего тела, вы истощаете собственные запасы энергии и, следовательно, снижаете продуктивность и не заботитесь о своем здоровье.
3. Не перетруждайтесь после обеда
Многие сталкиваются с чувством бессилия после обеда: до конца рабочего дня еще далеко, а сил и желания что-либо делать уже не осталось. Этот спад энергии, приходящийся обычно на три часа дня, связан с суточными биоритмами. Обычно в это время организм выделяет мелатонин, температура тела падает, и человек чувствует сонливость.
В идеальном мире 20-минутный сон решил бы эту проблему, но есть и другие способы использовать это время продуктивно без вреда для себя. Например, постарайтесь запланировать на послеобеденное время работу, для выполнения которой нужно меньше концентрации внимания и сил.
4. Обратите внимание на то, что вы едите
Чаще всего врачи не рекомендуют есть вредную (в частности, жареную или соленую) пищу, поскольку для ее усвоения требуется намного больше ресурсов организма, а полезных веществ он в итоге получает в разы меньше.
Если у вас есть желание и силы, попробуйте вести дневник питания. Если нет — ориентируйтесь на свои ощущения. Какая еда приносит вам больше сил? А после какой тянет в сон?
Вполне возможно, что какие-то продукты влияют на вашу эффективность и делают вас работоспособными и активными, а какие-то — наоборот, подавленными. Постарайтесь отказаться или хотя бы избегать еду из последней категории. По крайней мере, в течение рабочего дня. И, конечно же, постарайтесь пить больше воды и есть свежие овощи и фрукты.
Если это не противоречит специфике вашей работы, то старайтесь пользоваться одной программой, а не несколькими сразу. Закрывайте лишние вкладки в браузере, закончив работать с теми или иными сайтами, и текстовый редактор, дописав нужный документ. Пусть десяток окон не висит в фоновом режиме и не отвлекает вас от основной задачи.
Если вы чувствуете, что не справляетесь с объемом работ, попросите помощи или передайте часть обязанностей другому сотруднику. В случае, если оба варианта вам не подходят, не забывайте про наши советы. Восстанавливайте свои силы, иначе переработки приведут к выгоранию и проблемам со здоровьем.
6. Правильно работайте с электронной почтой
Чтение писем в электронном ящике отнимает довольно много времени и сил. Чтобы все ваши ресурсы не уходили на их разбор, отпишитесь от всех почтовых рассылок, которые не столь важны для вас. В рабочих переписках, которые вас не касаются, вежливо попросите отключить вас от рассылки. Выделите 2−3 перерыва в день на чтение писем: так вы не будете меньше отвлекаться на почту и тревожиться.
Чем меньше писем у вас во «Входящих», тем меньше ресурсов вы потратите на чтение и фильтрацию почты, потому смело удаляйте ненужные и маловажные. В идеале ваша электронная почта должна стать своеобразным списком задач и дел, а не хранилищем ненужной и устаревшей информации.
7. Избавьтесь от ненужных уведомлений
Постоянно всплывающие подсказки от календарей, почты, социальных сетей, чатов, могут сильно отвлекать и мешать рабочему процессу. Если уведомления в том или ином приложении не столь важны, лучше и вовсе их отключить. Поработайте пару часов в цифровой тишине, если это возможно. А уже после, абстрагировавшись от всего и отдохнув, отвечайте на комментарии и письма. Конечно, если это позволяет специфика вашей работы.
Придерживаясь вышеперечисленных правил, вы точно повысите свою эффективность и, возможно, добьетесь профессиональных высот, как финалисты Всероссийского конкурса «Мастер года». Именно сейчас в Екатеринбурге проходит финальный этап соревнования, созданному благодаря национальному проекту «Образование».
В конкурсе участвуют 85 финалистов — по одному от каждого региона России. В нем могут участвовать мастера производственного обучения или преподаватели учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик профессионального цикла. Нацпроект был инициирован президентом России Владимиром Путиным и направлен на то, чтобы обеспечить возможности для самореализации и развития талантов.
«Фактически здесь рождается образ современного педагога системы среднего профессионального образования. В этом году конкурс объединяет более 2,5 тысячи преподавателей и мастеров производственного обучения. Каждый из вас — будущее профессии. Очень важно делиться опытом, продолжать развиваться, расширять свои компетенции и навыки. Особенно актуально это в условиях масштабной программы “Профессионалитет”. Мы рассчитываем в дальнейшем использовать ваш опыт при ее реализации», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Финал — третий и заключительный этап конкурса. Победителям региональных этапов предстоит еще 3 конкурсных мероприятия: пройти конкурс образовательных кейсов, провести открытый онлайн-семинар и презентовать проект «Влюбить в профессию». Победитель финального этапа получит звание «Мастер года», а его регион — право принимать финал этого Всероссийского конкурса в следующем году.
С марта по апрель субъекты РФ подтверждали свое участие в конкурсе, формировали составы рабочих групп и региональных комиссий. С апреля по май проходил второй этап, где организаторы принимали заявки от участников и определяли победителей. Для того, чтобы продемонстрировать профессиональные навыки, участникам надо быть подготовить видеорезюме, провести мастер-класс или учебное занятие с группой студентов. По итогам этого этапа определились финалисты, которые и представляют свой регион в финале конкурса.