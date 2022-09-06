12:19 (мск), источник: РБК Life
Кешбэк за отпуск. Как он работает и сколько можно вернуть
Возврат части денег за отдых на Дальнем Востоке хотят увеличить.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Туристический кешбэк за бронирование отелей на Дальнем Востоке следует увеличить до 40% стоимости тура, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на полях Восточного экономического форума. Таким образом в ведомстве хотят увеличить средний возврат.
«Мы предварительно проанализировали: при принятии решения о том, чтобы продолжать такую отдельную меру поддержки для Дальнего Востока, в рамках туристического кешбэка нам, видимо, нужно будет все же не до 40 тыс. руб. увеличивать предельный кешбэк, а до 40%. Это нам позволит увеличить средний возврат, который сегодня не вырос», — пояснила Догузова.
Глава Ростуризма добавила, что туров с кешбэком с 25 августа продано почти на 7 млрд руб., возврат средств составил около 1,5 млрд руб. Продажи продлятся до 10 сентября этого года. Нововведением осеннего этапа программы стало увеличение максимальной суммы возврата средств при бронировании отелей на Дальнем Востоке на 20% — до 40 тыс. руб. Раньше порог был ограничен 20 тыс. руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Получить кешбэк могут владельцы карт «Мир». Пользователям необходимо зарегистрироваться в «Программе лояльности» платежной системы, а затем выбрать наиболее интересующую путевку на сайте «мирпутешествий.рф» и оплатить ее картами «Мир» или кобейджинговыми — «Мир-Maestro», «Мир-UnionPay» или «Мир-JCB».
Осенний этап продажи туристических пакетов с кешбэком стартовал 25 августа и продлится до 10 сентября, отправиться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября и до 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации.
В осеннем этапе программы принимают участие поездки только от трех ночей. Перечень отелей и санаториев Дальнего Востока также опубликован на портале «мирпутешествий.рф».
Продажи могут закончиться досрочно, так как их продолжительность зависит от спроса. В Ростуризме рекомендуют не откладывать покупку и бронировать сразу. В этом году программа туристического кешбэка действовала с 18 января, туры должны были продавать до конца апреля, однако из-за высокого спроса Ростуризм закрыл продажу путевок с кешбэком досрочно.
Программу кешбэка при оплате туристических поездок по России запустили в августе 2020 года. Получить кешбэк за счет бюджета можно было только при отдыхе внутри России, оплаченном картой «Мир». Возврат средств составляет 20%, максимум — 20 тыс. руб. Также действует повышенный кешбэк для путешествий на Дальний Восток при бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе. Он составляет 20%, максимум — 40 тыс. руб.