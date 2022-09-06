12:13 (мск), источник: РБК Life
Каждый пятый россиянин признался, что отнимает одеяло у партнера
Стали известны и другие «постельные» привычки.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Каждый пятый россиянин отбирает во сне одеяло у того, с кем делит кровать, а треть граждан любят спать под двумя одеялами. Ровно половина опрошенных спит с партнером, треть предпочитает одинокий сон, а 17% делят кровать с детьми или животными. В опросе мебельного ретейлера Hoff приняли участие более 1200 россиян по всей стране в возрасте от 18 до 64 лет.
27% не могут позволить себе отправиться в кровать для отдыха, пока не сделают необходимые дела. Большинство участников опроса (57%) заявили, что спят 7−8 часов, около трети (34%) отдыхают 5−6 часов, а 7% спят 9−10 часов. При этом больше всех высыпаются те, кто спит 7−8 часов.
Эксперты проанализировали и условия для сна россиян. Большинство спят на кроватях, так ответили 61% респондентов, остальные (38%) опрошенных отдыхают по ночам на диване. При этом больше половины (68%) участников исследования предпочитают спать на жестких матрасах, четверть (25%) на матрасах средней жесткости и всего 7% граждан любят мягкие поверхности.
В ходе опроса выяснились и другие любопытные привычки граждан, например какие подушки они предпочитают и в какой позе они спят.
«Для большинства россиян удобнее всего спать на боку, каждый четвертый спит на животе, 15% опрошенных спит на спине, а каждый пятый — как придется. При этом более половины респондентов иногда крутится во сне, 38% всегда ворочаются, а 8% засыпают и просыпаются в одной позе. Самой популярной формой подушки у населения оказалась прямоугольная, небольшого размера. Такую выбрали более половины респондентов. Около четверти спят на больших квадратных подушках, а каждый десятый отдает предпочтение маленьким подушкам», — рассказала директор по маркетингу крупного мебельного ретейлера Юлия Мещерякова.
Оказалось, что раскраска и рисунок постельного белья тоже имеют значение, но не для всех, рассказали авторы исследования. Респонденты поделились на три почти равномерных лагеря: 35% отдают преимущество монотонному белью, 33% выбирают простыни и пододеяльники с узорами, а 28% вообще не акцентируют внимание на этом.
Большинство россиян (69% опрошенных) любят засыпать в прохладной комнате, а 18% наоборот, предпочитают теплую обстановку. Еще 12% все равно, лишь бы поспать, они готовы заснуть при любом температурном режиме.