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11:55 (мск), источник: © РИА Новости

Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, показал опрос

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Большинство россиян (70%) «скорее поддерживают» проведение специальной военной операции России на Украине, 18% — «скорее не поддерживают», следует из опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Большинство россиян (70%) поддерживают спецоперацию России на Украине, 18% — «скорее не поддерживают», 12% затруднились с ответом на этот вопрос. С марта количество поддерживающих СВО немного упало — с 73% до 70%, а вот количество тех, кто «скорее не поддерживает», осталось прежним.

Респонденты рассказали, какую цель, по их мнению, преследует Россия в ходе СВО.

Среди популярных ответов — защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории (39%), защитить население Донбасса (20%), изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов (17%).

Наименьшее количество респондентов (7%) уверено, что цель СВО — оккупировать Украину и присоединить ее к России.

Большинство (82%) считает, что проведение акций протеста в их городах и населенных пунктах маловероятно. Думают, что такие акции вполне возможны 12% опрошенных. При этом число тех, кто готов был бы принять участие в подобных мероприятиях, упал с 18% в феврале до 11% в августе.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил в августе 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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