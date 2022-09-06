Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, показал опрос

Большинство россиян (70%) поддерживают спецоперацию России на Украине, 18% — «скорее не поддерживают», 12% затруднились с ответом на этот вопрос. С марта количество поддерживающих СВО немного упало — с 73% до 70%, а вот количество тех, кто «скорее не поддерживает», осталось прежним.
Респонденты рассказали, какую цель, по их мнению, преследует Россия в ходе СВО.
Наименьшее количество респондентов (7%) уверено, что цель СВО — оккупировать Украину и присоединить ее к России.
Большинство (82%) считает, что проведение акций протеста в их городах и населенных пунктах маловероятно. Думают, что такие акции вполне возможны 12% опрошенных. При этом число тех, кто готов был бы принять участие в подобных мероприятиях, упал с 18% в феврале до 11% в августе.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил в августе 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.