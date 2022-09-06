12:02 (мск), источник: РБК Life
Экс-жена Майкла Джексона частично признала вину в его смерти. Подробности
63-летняя Дебби Роу заявила, что знала об опасной зависимости исполнителя.
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Бывшая жена Майкла Джексона, 63-летняя Дебби Роу, частично признала свою вину в смерти артиста в новом документальном шоу Fox TV TMZ Investigates: Who Really Killed Michael Jackson. Женщина заявила, что знала о зависимости певца от сильнодействующих анестетиков, однако даже не попыталась помочь исполнителю. Об этом сообщает The Sun.
По словам Роу, она видела, как лечащий доктор артиста Арнольд Кляйн, назначал ему высокие дозировки лекарства. Дебби призналась, что никак не повлияла на него и просто наблюдала за происходящим. «В сущности, я была такой же плохой, как и Кляйн. Я очень сожалею и буду сожалеть. Мне очень жаль, что я участвовала в этом», — сказала женщина со слезами на глазах.
Как пишет издание, мать Майкла Джексона, 92-летняя Кэтрин, и его 66-летний брат Рэнди были шокированы и «сбиты с толку» неожиданным заявлением Роу. «Решение Дебби рассказать в этом шоу о том, что она знала о действиях доктора Кляйна, учитывая проблемы Майкла с зависимостью, ошеломило некоторых старших членов семьи Джексонов и помощников Майкла. Дебби не была так откровенна даже с некоторыми братьями, поэтому ее выступление в телепередаче вызывает недоумение», — рассказали источники из окружения исполнителя.
Майкл Джексон скончался в 2009 году в возрасте 50 лет от сердечной недостаточности. Смерть была вызвана медицинской ошибкой, наступившей вследствие передозировки сильнодействующими препаратами, в числе которых был анестетик пропофол.
Певец был дважды женат: с 1994-го по 1996 год он состоял в браке с Лизой-Марией Пресли, дочерью Элвиса Пресли, а в 1996 году женился на бывшей медсестре Дебби Роу. У них родилось двое детей: сын Принс Майкл Джозеф Джексон-старший и дочь Пэрис‑Майкл Кэтрин Джексон. Еще один сын — Принс Майкл II (2002) родился от неизвестной суррогатной матери.