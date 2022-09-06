16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: думскроллинг вредит психике и физическому здоровью
Ученые отмечают, что при этом демография, личностные качества и доступность информации не играют роли.
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Исследование, опубликованное сотрудниками Техасского технологического университета в журнале Health Communication, показало, как чтение новостей влияет на организм. В частности, ученые рассматривали думскроллинг — тенденцию к чтению и прокручиванию плохих новостей, даже если они огорчают, разочаровывают или угнетают.
Исследователи опросили 1100 людей, у 16,5% из которых были признаки чрезмерно проблемного потребления новостей, еще у 27,3% — умеренно проблемного. У остальных чтение не вызывало проблем со здоровьем. Около 27,3% опрошенных сообщили об «умеренно проблемном» уровне потребления новостей, 27,5% испытали минимальное влияние, а 28,7% не испытали никаких проблем.
Среди думскроллеров 74% сообщили о проблемах с психическим здоровьем, а 61% — о физических проблемах. Эти респонденты набрали самые высокие баллы по пяти тревожным параметрам потребления новостей: поглощенность контентом, озабоченность мыслями о полученной информации, одержимое чтение в попытке уменьшить тревогу, трудности с игнорированием информации и негативное влияние новостей на жизнь.
«В таком случае может образоваться порочный круг — вместо того, чтобы отключиться от новостей, люди еще больше втягиваются в ленту, зацикливаются на сообщениях и круглосуточно проверяют обновления, чтобы облегчить свои эмоциональные страдания. Но это не помогает. И чем чаще люди проверяют новостные ленты, тем больше это начинает мешать другим аспектам жизни», — объяснил ведущий автор исследования Брайан Маклафлин.
Недавно мы писали о том, что Сотрудники факультета психологии Принстонского университета в Нью-Джерси провели эксперимент, в результате которого выяснили, что мозг человека, получающий больше позитивного подкрепления в сравнении с другими, попадают в ловушку бесконечной жажды исполнения все новых и новых материальных желаний. Ожидаемый уровень счастья не достигается, а человек впадает в депрессию.
Олеся Маевская