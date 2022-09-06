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17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Марсианский песок будут использовать для 3D-печати деталей ракет

Использование грунта сократит издержки и облегчит работу астронавтов.

Источник: CC0/Aynur_zakirov

Ученые из Вашингтонского государственного университета использовали аналог марсианского реголита, смешанного с титановым сплавом, для создания нового материала для 3D-печати. В будущем его можно будет использовать на «красной планете» для изготовления инструментов и деталей ракет, пишет Phys.org.

В своем исследовании специалисты использовали различные соотношения черного порошкообразного вещества, имитирующего неорганический материал, найденный на поверхности Марса. Интересно, что детали, в которых использовалось 5% реголита, были прочными, а элементы из 100% грунта оказались хрупкими и легко трескались.

Тем не менее исследователи уверяют, что материалы с высоким содержанием марсианского песка будут полезны при создании покрытий для защиты оборудования от ржавчины или радиационных повреждений. Это очень важно, поскольку у астронавтов не будет возможности вернуться на родную планету или дождаться доставки необходимого оборудования и материалов.

Авторы работы отметили, что отправление космического челнока NASA на околоземную орбиту с килограммом груза стоит около 54 тысяч долларов (более 3,3 миллиона рублей). Использование разработанного материала сократит издержки, уменьшит вес груза и в случае необходимости поможет астронавтам оперативно исправить поломку на месте.

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Недавно мы писали о том, что ученые доказали выживаемость бактерий чайного гриба на Марсе. Из них переселенцы на другие планеты смогут создавать жизненно необходимые вещи.

Олеся Маевская

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