Кешбэк за отпуск: как он работает и сколько можно вернутьВозврат части денег за отдых на Дальнем Востоке хотят увеличить
Фоторепортажи
14Конкурс Wildlife Photographer of the Year показал высоко оцененные снимки
16Шииты захватили правительственный дворец в Ираке
Спецоперация на Украине
11:22 (мск), источник: ТАСС

В шести штатах США объявили предупреждения об экстремальной жаре

В некоторых городах 6 сентября воздух прогревался до 47 градусов по Цельсию.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 83% 759 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: AFP 2022

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Предупреждения об экстремальной жаре объявлены в шести штатах в США, в районах, где проживают около 52 млн человек. Об этом в среду сообщил портал Axios.

По его данным, штаты Калифорния, Вашингтон, Вайоминг, Колорадо, Невада и Юта, расположенные на западе страны, столкнулись с рекордно высокими температурами. В некоторых городах во вторник воздух прогревался до 47 градусов по Цельсию. В Калифорнии, в частности, власти призывают жителей экономнее расходовать электричество, поскольку активнее стали использоваться кондиционеры, предупреждают, что есть риск веерных отключений потребителей от электросети.

Аномально высокие температуры привели к лесным пожарам в западных штатах, отмечает портал. Как сообщила в понедельник пресс-служба офиса шерифа калифорнийского округа Сискию, два человека стали жертвами пожара, бушующего на юге штата. В другом округе — Риверсайд — жители свыше пяти тыс. домов были вынуждены эвакуироваться.

Всего на территории США в настоящее время идет борьба с 53 крупными лесными пожарами, указывает Axios.

Согласно докладу, обнародованному 15 августа исследовательской организацией First Street Foundation, на территории США начал формироваться «пояс экстремальной жары». К 2053 году он может охватить четверть районов страны, где проживают в общей сложности 107 млн человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Европейский союз никогда не признает эти паспорта"
Некоторые из этих экспериментов прежде не проводились ни в одной стране мира
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта