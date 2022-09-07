14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
В голландском Харлеме запретят рекламу мяса
Это один из способов сокращения потребления мяса, обработка которого способствует климатическому кризису.
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Город Харлем, который находится к западу от Амстердама и имеет население около 160 000 человек, с 2024 года введет запрет на рекламу мяса в общественных местах, пишет The Guardian. Недавние исследования показали, что глобальное производство продуктов питания является причиной одной трети всех выбросов, нагревающих планету, а производство мясных изделий приводит к удвоению загрязнения по сравнению с производством продуктов растительного происхождения.
Леса, поглощающие углекислый газ, вырубаются для выпаса животных, а удобрения, использующиеся для выращивания кормов, богаты азотом, который способствует загрязнению воздуха и воды, изменению климата и истощению озонового слоя.
Животноводство также является отраслью, производящей самое большое количество метана — мощного парникового газа.
Представители политической партии GroenLinks («Зеленые левые») разработали предложение о запрете рекламы мяса.
«Мы не можем говорить людям о климатическом кризисе и побуждать их не покупать продукты, которые являются частью его жизни. Конечно, существует много людей, которые находят это решение возмутительным и покровительственным. Но есть и те, которые считают, что это нормально», — прокомментировала Зигги Клазес, член совета партии GroenLinks («Зеленые левые»).
Недавно мы писали о том, что российские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением. Исследователи придумали, как получать промышленные кобальт-никелевые катализаторы для переработки углекислого газа.
Олеся Маевская