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14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

В голландском Харлеме запретят рекламу мяса

Это один из способов сокращения потребления мяса, обработка которого способствует климатическому кризису.

Источник: AP 2022

Город Харлем, который находится к западу от Амстердама и имеет население около 160 000 человек, с 2024 года введет запрет на рекламу мяса в общественных местах, пишет The Guardian. Недавние исследования показали, что глобальное производство продуктов питания является причиной одной трети всех выбросов, нагревающих планету, а производство мясных изделий приводит к удвоению загрязнения по сравнению с производством продуктов растительного происхождения.

Леса, поглощающие углекислый газ, вырубаются для выпаса животных, а удобрения, использующиеся для выращивания кормов, богаты азотом, который способствует загрязнению воздуха и воды, изменению климата и истощению озонового слоя.

Животноводство также является отраслью, производящей самое большое количество метана — мощного парникового газа.

Представители политической партии GroenLinks («Зеленые левые») разработали предложение о запрете рекламы мяса.

«Мы не можем говорить людям о климатическом кризисе и побуждать их не покупать продукты, которые являются частью его жизни. Конечно, существует много людей, которые находят это решение возмутительным и покровительственным. Но есть и те, которые считают, что это нормально», — прокомментировала Зигги Клазес, член совета партии GroenLinks («Зеленые левые»).

Недавно мы писали о том, что российские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением. Исследователи придумали, как получать промышленные кобальт-никелевые катализаторы для переработки углекислого газа.

Олеся Маевская

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