16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британские ученые раскрыли кулинарные традиции эпохи неолита
Данные показывают, что мигранты сильно повлияли на кулинарию и фермерство древних британцев.
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Международная группа ученых под руководством Саймона Хамманна из Бристольского университета (Великобритания) проанализировала глиняную посуду, найденную в неолитических кранногах на Внешних Гебридских островах. Кранноги — название, используемое в Шотландии и Ирландии для определения искусственного или естественного острова, сооруженного на мелководье.
Химический анализ 59 черепков от различных видов керамики выявил наличие злаков (в том числе пшеницы), молока и мяса, вероятнее всего оставшихся от производства каш и тушенки. Также ученые обнаружили, что каши варились в небольших глиняных горшках, тогда как мясные блюда готовились в больших казанах. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Полученные данные дают возможность предположить, что выращивание зерновых культур в Великобритании восходит к 4000 г. до н. э., и, вероятнее всего, появилось благодаря фермерам-мигрантам из континентальной Европы. По мнению ученых, это доказательство того, что пшеница присутствовала в рационе местных неолитических жителей гораздо чаще, чем считалось ранее.
Новая работа показывает: люди готовили этот злак не в смеси с ячменем. Люди употребляли пшеницу в пищу вполне сознательно, а потому, предполагают ученые, в эпоху неолита ее и одомашнили.
Олеся Маевская