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17:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые доказали, что появление детей делает родителей консервативнее

Но не во всех странах этот фактор влияет на взгляды людей.

Источник: Reuters

Международная группа ученых из США, Австралии, Дании, Японии, Чили, Польши, Сербии и Южной Кореи обнаружила, что бездетные люди более либеральны. В ходе эксперимента они разделили 376 американских студентов на две группы. Одной показали фото домашней утвари и попросили предложить варианты ее использования. Второй — продемонстрировали снимки детей, велели придумать им имена и рассказать об идеях совместного веселого досуга и позитивного взаимодействия.

Исследователи обнаружили, что последние, представляя себе время с ребенком, давали более социально консервативные ответы. После этого ученые обсудили с участниками отношение к абортам и традиционным бракам. Во второй группе было больше консервативных ответов, чем в первой.

В продолжение эксперимента команда опросила 2610 взрослых в десяти странах: от Ливана до Японии.

Выяснилось, что люди, которые думают о благополучии детей, как правило, более консервативны.

Как и родители, по сравнению с чайлдфри. Исследование опубликовано в журнале The Royal Society Publishing.

Выводы команды были подкреплены анализом данных Всемирного обзора ценностей (World Values ​​Survey), собранных за 40-летний период, включающий 426 444 участников в 88 странах. При этом в некоторых государствах, например Индии и Пакистане, родительство не связано с более традиционными взглядами. Ученые сделали вывод о том, что появление детей делает людей консервативнее, но являются одним из факторов, влияющих на социальные ценности.

Олеся Маевская

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