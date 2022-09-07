21:13 (мск), источник: Российская газета
Презентация iPhone 14. Прямая трансляция
7 сентября 2022 года компания Apple проводит традиционную ежегодную презентацию, на которой анонсирует как аппаратные, так и программные новинки.
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Ожидается, что в этот раз будут продемонстрированы смартфоны линейки iPhone 14, новые часы Apple Watch и другие новинки (включая компьютеры Mac), раскрыты подробности об iOS 16, включая дату доступности.