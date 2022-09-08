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07:59 (мск), источник: Известия

Аналитики назвали города с наиболее финансово грамотными жителями

Наиболее финансово грамотными себя считают жители Кемерова (82%), Краснодара (80%), Ульяновска (65%), Астрахани (60%), Липецка (59%), Кирова и Томска (по 57% в каждом городе). Исследование приурочено ко Дню финансиста (отмечается 8 сентября) и проводилось в августе в 37 крупных российских городах с численностью населения от 500 тыс. жителей.

Источник: РИА "Новости"

Что касается конкретных навыков, то лучше всего копят в Астрахани, Оренбурге, Саратове и Хабаровске: об умении формировать накопления рассказало 70%, 70%, 69% и 61% жителей соответствующих городов.

Лучше всего разбираются в фондовом рынке в Новокузнецке и Барнауле: положительно на вопрос об этом ответили 35% и 28% респондентов в данных городах.

Также высоко оценивают свои умения инвестировать жители Екатеринбурга, Казани, Москвы, Пензы, Ростова-на-Дону, Томска и Тольятти. В этих городах инвестировать умеет каждый пятый житель: 21% сообщил о таких навыках.

Лидеры в ведении личного бюджета живут в Екатеринбурге, Барнауле, Воронеже, Иркутске, Красноярске, Рязани, Тюмени, Хабаровске и Ярославле. В среднем 85% жителей этих городов ответили, что умеют вести личный бюджет.

Три четверти (76%) россиян признались в том, что не умеют читать финансовые документы, то есть не обладают базовым навыком финграмотности, узнали «Известия».

Почти столько же — 77% — заявили, что не разбираются в инвестиционных, страховых и пенсионных продуктах. Но при этом финансово грамотными себя считают в среднем 47% граждан, выяснили «дочки» Сбера — СберСтрахование, СберСтрахование жизни и СберНПФ.

Для большинства опрошенных финансовая грамотность — это прежде всего умение распознавать финансовые мошенничества, грамотно вести семейный бюджет, понимать, как работает финансовый рынок, а также умение копить.

Естественно, это явно неполный список необходимых знаний для того, чтобы считать себя финансово и экономически подкованным. При этом почти две трети опрошенных (65%) уверены, что умеют распоряжаться бюджетом, более половины (58%) — могут узнать мошенника, а почти половина (48%) — умеют копить.

Опрошенные «Известиями» эксперты пояснили, что подобные опросы призваны выявить самооценку, которая обычно завышена. В реальности человек не может считать себя финансово грамотным, если не имеет базового навыка финграмотности — умения разбираться с документами. Поэтому действительно обладателями достаточных знаний в этой сфере можно считать менее четверти граждан.

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