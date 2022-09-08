10:53 (мск), источник: РБК Life
«Голодные игры». На телешоу разыграли оплату счетов за электричество
Британские зрители назвали идею шоу антиутопической из-за повышения цен.
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Популярное британское телешоу «Этим утром» (This Morning) на канале ITV провело викторину для зрителей «Колесо фортуны». Призами в игре на везение в том числе стали сертификаты на оплату счетов за электроэнергию, пишет издание Edinburgh Live.
«Колесо фортуны» — это крутящееся колесо с секторами, похожее на наше «Поле Чудес» или на колесо от рулетки, только установлено оно в студии вертикально. Выигрывает тот сектор, напротив которого окажется стрелка после окончания вращения колеса. Призовой фонд составил несколько тысяч фунтов стерлингов и возможность оплаты расходов за электричество сроком на четыре месяца в зимний период. Принять участие в игре мог любой зритель, дозвонившийся в студию шоу.
Счастливчику выпал специальный приз, которому он очень обрадовался, передает Independent. Победитель заявил, что оплата по этим счетам для него стала «настоящим убийством».
Бурную реакцию задумка продюсеров шоу вызвала у пользователей социальных сетей. Некоторые даже сравнили подобные призы с «Голодными играми» и назвали их антиутопическими.
«Телешоу, такие как #ThisMorning, теперь должны помогать нам оплачивать счета за электроэнергию», — приводит возмущение британцев Edinburgh Live.
Как пишет Independent, на следующий день ведущий шоу Филлип Шофилд вновь провел розыгрыш оплаты счетов за домашнее хозяйство, разбавив призовой фонд денежными призами в размере £1 тыс. и £3 тыс.
В Британии сейчас острая ситуация с ростом цен на электроэнергию. На фоне повышения ее стоимости новый премьер-министр страны Лиз Трасс намерена заморозить цены для населения, чтобы минимизировать большие расходы предстоящей зимой. Такое решение обойдется Великобритании примерно в £130 млрд.