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11:37 (мск), источник: Life.ru

Певица Монеточка объявлена в розыск за неуплату Костюшкину полумиллиона рублей за плагиат песни

Судебные приставы объявили в розыск российскую певицу Елизавету Гырдымову, более известную как Лиза Монеточка. Причиной стала неуплата 500 тысяч рублей бывшему участнику дуэта «Чай вдвоём» Стасу Костюшкину, передаёт Mash.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, экспертиза признала песню Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом хита Костюшкина «Женщина, я не танцую». Причём певец был готов отказаться от исковой суммы, если бы девушка признала неправоту и удалила песню. Кроме того, ещё до обращения в суд артистке было предложено купить песню Костюшкина за 200 тысяч рублей. Однако Лиза заявила, что её композиция — пародия, отвергнув все предложения. В итоге в апреле суд обязал Монеточку выплатить Стасу полмиллиона рублей, но на счетах музыканта эти деньги так и не появились.

Гырдымова сейчас находится не в России: вместе с мужем она ещё весной уехала в Литву. В августе Лиза родила дочь. Теперь приставы будут искать средства для выплаты компенсации Костюшкину на российских счетах Монеточки. А если не найдут, вправе арестовать квартиру звезды в Басманном районе Москвы.

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