В России выявили второй случай оспы обезьян

«Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует о выявлении нового случая оспы обезьян. Заболевание диагностировано у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы. Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет», — говорится в сообщении.
Биоматериалы заболевшего направили в учреждение Роспотребнадзора, уполномоченное проводить соответствующие исследования. По их результатам подтверждено инфицирование вирусом оспы обезьян. Специалисты определили круг контактных лиц, они под меднаблюдением. Эпидрасследование было начато при поступлении данных о подозрении на заболевание, уточнили в управлении.
«На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 55 тыс. случаев оспы обезьян. В России — два случая. Первый россиянин, заболевший оспой обезьян, перенес заболевание в легкой форме и был выписан из больницы в конце июля. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
«В России продолжает действовать комплекс мероприятий по снижению рисков завоза и распространения оспы обезьян, в том числе сохраняется усиленный санитарно-карантинный контроль на границе», — говорится в сообщении.
Своевременно организован и проводится комплекс противоэпидемических мер, отметили в управлении.
В регионах РФ достаточно наборов реагентов для выявления оспы обезьян. «Обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики всех случаев заболевания. В регионах Российской Федерации в достаточном количестве имеются наборы реагентов для детекции вируса оспы обезьян, а также других ортопоксвирусов, разработанные ГНЦ ВБ “Вектор” Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор направил тест-системы для выявления оспы обезьян в 10 стран. «В рамках программ международного сотрудничества Роспотребнадзор оказывает помощь дружественным странам в противодействии распространению этой инфекции. Так, тест-системы для определения вируса уже направлены в Казахстан, Узбекистан, Армению, Туркменистан, Эфиопию, Республику Конго, Египет, Уганду, Камбоджу, Мьянму», — говорится в сообщении.
Действующая система выявления позволяет оперативно фиксировать случаи заболевания и своевременно проводить противоэпидемические мероприятия, отметили в управлении.