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13:40 (мск), источник: ТАСС

В России выявили второй случай оспы обезьян

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Второй случай оспы обезьян выявлен в России, пациент — мужчина, вернувшийся из поездки по Европе, его жизни ничего не угрожает. Об этом в четверг журналистам сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Источник: Агентство «Москва»

«Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует о выявлении нового случая оспы обезьян. Заболевание диагностировано у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы. Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет», — говорится в сообщении.

Биоматериалы заболевшего направили в учреждение Роспотребнадзора, уполномоченное проводить соответствующие исследования. По их результатам подтверждено инфицирование вирусом оспы обезьян. Специалисты определили круг контактных лиц, они под меднаблюдением. Эпидрасследование было начато при поступлении данных о подозрении на заболевание, уточнили в управлении.

«На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 55 тыс. случаев оспы обезьян. В России — два случая. Первый россиянин, заболевший оспой обезьян, перенес заболевание в легкой форме и был выписан из больницы в конце июля. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре заявили, что возможность дальнейшего распространения в России оспы обезьян купирована.

«В России продолжает действовать комплекс мероприятий по снижению рисков завоза и распространения оспы обезьян, в том числе сохраняется усиленный санитарно-карантинный контроль на границе», — говорится в сообщении.

Своевременно организован и проводится комплекс противоэпидемических мер, отметили в управлении.

В регионах РФ достаточно наборов реагентов для выявления оспы обезьян. «Обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики всех случаев заболевания. В регионах Российской Федерации в достаточном количестве имеются наборы реагентов для детекции вируса оспы обезьян, а также других ортопоксвирусов, разработанные ГНЦ ВБ “Вектор” Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

При проведении тестирований особое внимание уделяется прибывшим из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения, а также больным с симптоматикой экзантемных заболеваний, отметили в управлении.

Роспотребнадзор направил тест-системы для выявления оспы обезьян в 10 стран. «В рамках программ международного сотрудничества Роспотребнадзор оказывает помощь дружественным странам в противодействии распространению этой инфекции. Так, тест-системы для определения вируса уже направлены в Казахстан, Узбекистан, Армению, Туркменистан, Эфиопию, Республику Конго, Египет, Уганду, Камбоджу, Мьянму», — говорится в сообщении.

Действующая система выявления позволяет оперативно фиксировать случаи заболевания и своевременно проводить противоэпидемические мероприятия, отметили в управлении.

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