17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые объяснили, почему кожа восприимчива к Солнцу
Всего 10 000 лет назад наши предки могли находиться в ясную и жаркую погоду без защитных кремов, солнцезащитных очков и головных уборов.
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Нина Г. Яблонски, консультант косметических брендов и профессор антропологии Университета Эвана Пью, США, опубликовала статью в журнале The Conversation, в которой рассказала, почему солнечный свет так сильно влияет на кожу современного человека. Специалист объясняет, что так или иначе человеческая кожа была сильно восприимчива к Солнцу, но ситуация стала в разы хуже, когда люди стали жить в цивилизованных поселениях.
В течение жизни кожа человека по-разному реагирует на ежедневное пребывание на Солнце. Поверхностный слой кожи — эпидермис — становится толще за счет добавления новых слоев клеток. У большинства людей кожа постепенно становится темнее, поскольку вырабатывается защитный пигмент — эумеланин.
Также он поглощает и вредное ультрафиолетовое излучение. На заре цивилизации, около 10 000 лет назад, люди зарабатывали на жизнь собирательством, охотой и рыболовством, потому много времени проводили на улице и привыкали к воздействию солнечных лучей. Примерно к 6000 г. до н. э. многие предпочитали кочевому оседлый образ жизни, оставались в крупных поселениях, жили в домах и реже попадали под влияние Солнца.
К 3000 г. до н. э. появилась целая индустрия защиты от загара: зонты, шляпы, платки, одежда, которые защищали от природного дискомфорта. Тогда же появились ранние версии современных солнцезащитных кремов, а загар стал одним из внешних атрибутов представителей простого народа — представители знати предпочитали сохранять природную бледность и находиться в тени.
Поскольку в последние столетия люди все больше времени проводят в помещении: эумеланин не успевает адаптироваться, из-за чего люди чаще обгорают или после долгого пребывания на Солнце обнаруживают проблемы со здоровьем.
Даже отпускной загар может быть вреден как для кожи, так и для всего организма в целом.
Яблонски добавила, что у ученых нет сохранившейся кожи тысячелетней давности для изучения, но многолетние исследования показывают, что и 10 000 лет назад воздействие солнечных лучей было столь же губительным, как и в наши дни.
Олеся Маевская