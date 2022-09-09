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12:04 (мск), источник: РБК

Историки объяснили, почему принца Чарльза в России назвали королем Карлом

После смерти Елизаветы II британским королем стал ее сын принц Чарльз. При этом его официальный титул в русском языке звучит не как Чарльз III, а как Карл III. Историки объяснили РБК, что это связано с особенностями перевода имен.

Источник: AP 2022

Принц Чарльз, который после смерти Елизаветы II стал новым королем, в русском языке будет называться не Чарльзом III, а Карлом III, из-за традиции перевода имени, рассказали РБК опрошенные историки.

Еще с XVI века в России закрепилась традиция давать иностранным правителям христианские варианты имен, сообщил РБК доцент исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат исторических наук Василий Истратов.

Поэтому принц Чарльз в России стал королем Карлом III, на немецкий манер, в Англии его имя осталось прежним как Charles.

«Король Джон у нас Иоанн, король Джеймс — Яков. Королева у нас ведь всегда Елизавета. А если в России этого святого нет, то всех под одну гребенку на немецкий манер. Поэтому Чарльз — это Карл, а французский король Луи — Людовик. Есть, правда, исключение — Ричард остался Ричардом. Рихардом не стал», — уточнил историк.

Англовед и доктор исторических наук Института всеобщей истории РАН Марина Айзенштат также заявила РБК, что «переименование» Чарльза в Карла в России связано с римской традицией.

«У нас это идет издавна, такое наименование короля. То есть он так и остался Чарльзом и не взял никакого другого имени в Англии, — объяснила доктор наук. — Я следую традиции, что раз он вошел в историю как Карл, так и надо называть».

Такая же закономерность сохраняется и для других имен, сообщила англовед, «как Уильяма звали Вильгельм, Чарльза звали Карлом», «точно так же, как Джеймс — Яков». Айзенштат добавила, что сейчас, у молодых историков, принято называть Карла I Чарльзом.

Английские короли Карл I и Карл II, жившие в XVII веке, тоже были на родине Чарльзами, — сохранились образцы подписей обоих, и подписывались они именем Charles. Однако в русской традиции их также уже называли Карлами.

И это не единственный пример, когда русский вариант имени короля отличается от его произношения в английском языке. То же самое касается имен Уильямов, которые на русской почве становились Вильгельмами, Эдвардов — они превращались в Эдуардов, Джеймсы становились Яковами, и, конечно, Джорджей — у нас их называют Георгами. Например, отец королевы Елизаветы — Георг VI, а отрекшийся от престола король — Эдуард VIII.

Дело в том, что даже в самой Англии имена монархов нередко писали на латыни (которая в ту пору была международным языком). И в различных документах, и в артефактах — от хроник до монет — можно увидеть латинизированные имена монархов.

Но традиция эта непоследовательна — например, обеих королев Елизавет называем на русский манер, а королеву Викторию — так же, как и англичане.

8 сентября королева Елизавета II скончалась на 96-м году жизни в шотландском замке Балморал. До этого врачи выражали беспокойство из-за состояния ее здоровья и рекомендовали ей оставаться под наблюдением. Ее сын, 73-летний принц Чарльз, автоматически стал королем и взял себе имя Карл III. Официально Чарльза объявят королем 10 сентября.


Анастасия Серова, Татьяна Бочкарёва

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