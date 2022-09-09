15:09 (мск), источник: РБК Life
На картине Вермеера «Доярка» нашли неожиданные эскизы мастера
Эксперты определили новые детали благодаря новым технологиям.
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На полотне кисти нидерландского художника Яна Вермеера «Доярка» обнаружили два наброска. Открытие позволила сделать технология сканирования. Оказалось, что художник сам закрасил свои так называемые подмалевки, пишет Art News.
Специалисты из амстердамского музея Рейксмюсеум после сканирования заявили, что наброски выполняли роль основы будущей работы. На них были подставка для кувшина и корзина для костра. Однако позже по какой-то причине художник решил их закрасить. Гендиректор Рейксмюсеума Тако Диббитс заявил, что картина была столь хорошо изучена, что находка стала неожиданностью.
«Над “Дояркой” уже было проделано так много работы, что мы никак не ожидали, что благодаря современным технологиям найдется что-то еще», — отметил Диббитс.
По словам искусствоведа, Вермеер закрасил наброски, поскольку отказался от изображения обилия деталей быта. В существующем варианте «Доярки» на холсте — молодая женщина, которая переливает молоко из кувшина в миску. На столе лежат продукты и полотенце, а задний фон представляет из себя единое цветовое пространство.