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14:24 (мск), источник: Газета.Ру

Хованского исключили из перечня физлиц, причастных к экстремизму или терроризму

Блогера Юрия Хованского исключили из перечня физических лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Суд прекратил уголовное преследование Юрия Хованского за истечением срока давности в июле.

Блогера арестовали 9 июня 2021 года. Его обвиняли в оправдании терроризма из-за песни про теракт в театре на Дубровке. Хованский извинился, но настаивал, что исполнил песню в 2012 году, а вторая часть статьи 205.2, по которой ему предъявляли обвинения, появилась в Уголовном кодексе только в 2016 году. Спустя месяц суд смягчил статью.

Юрий Хованский находился в СИЗО с 10 июня 2021 года, ему грозило до семи лет лишения свободы. После ему сменили меру пресечения с ареста на запрет определенных действий.

Адвокат Хованского в июле заявлял, что вскоре блогера исключат из списка террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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