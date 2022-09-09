16:11 (мск), источник: РБК Life
Назван новый самый долгоправящий живой монарх в мире
Ранее старейшим правящим монархом в мире была Елизавета II.
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Султан Брунея стал самым долгопрявящим живым монархом после смерти Елизаветы II. Хассанал Болкиах находится на своем посту уже почти 55 лет, пишет Daily Mail. Султан взошел на престол в 1967 году.
По данным на пятницу, 9 сентября, он правит 54 года и 340 дней, что на четыре года дольше, чем королева Дании из династии Глюксбургов Маргрете II, она взошла на престол в январе 1972 года. До своей смерти старейшим правящим монархом в мире была Елизавета II, в 2022 году она отметила 70-ю годовщину своей коронации.
Бруней — теократическая монархия, то есть правитель обладает реальными властными полномочиями, в отличие от британских монархов. Помимо того, что 76-летний Хассанал Болкиах ибни Омар Али Сайфуддиен III — султан и абсолютный монарх страны, он также занимает пост премьер-министра Брунея с момента обретения страной независимости от Великобритании в 1984 году.
Отмечается, что у султана Брунея были хорошие отношения с Елизаветой II. Кроме того, он был посвящен в рыцари Ее Величества. Однако, само правление Болкиаха было сопряжено со скандалами. Он подвергался критике за несоблюдение прав человека в своей стране, пишет Daily Mail.
Издание Mirror сообщало, что Хассанал Болкиах владеет парком из 7 тыс. роскошных автомобилей, который включает в себя 600 автомобилей Rolls Royce, и, по сообщениям, тратит $20 000 на одну стрижку.