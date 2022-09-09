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17:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

IT-компания из Китая утвердила робота на пост гендиректора

Новый руководитель одновременно будет выступать дата-центром в режиме реального времени.

Китайская IT-компания NetDragon Websoft назначила новым генеральным директором своей флагманской дочерней компании Тан Юй — виртуального человекоподобного робота с искусственным интеллектом, пишет EnterpriseTalk. Тан Юй стала первым в мире роботом-женщиной в кресле CEO.

Назначение является шагом вперед в использовании ИИ для преобразования корпоративного управления и повышения операционной эффективности на новый уровень. Руководство уверено в том, что Тан Юй упростит рабочие процессы, повысит качество рабочих задач и скорость их выполнения.

Также с их слов она «сыграет решающую роль в развитии талантов и обеспечении справедливого и эффективного рабочего места для всех сотрудников». А еще Тан Юй будет служить дата-центром в режиме реального времени.

Недавно мы писали о том, что аналитики данных и социологи из Чикагского университета разработали алгоритм, который анализирует закономерности преступлений по времени, территории и прогнозирует повторение инцидентов с точностью до 90%.

Олеся Маевская

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