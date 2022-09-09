Преподавателей гуманитарных предметов ждут точные рамки

Группа депутатов и сенаторов от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, СР и «Новых людей» подготовила серьезные изменения закона «Об образовании». Они хотят ввести единые общеобразовательные программы для российских школ. Сейчас школы самостоятельно готовят программы, по которым ученики изучают предметы. При этом они ориентируются на федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и примерные основные общеобразовательные программы, которые утверждает Минпросвещения.
ФГОС содержат обязательные, но довольно общие требования, а примерные программы носят лишь рекомендательный характер.
Однако законодатели предлагают выстроить в России «единое образовательное пространство в соответствии с едиными стандартами качества». Для этого они хотят ввести обязательные федеральные программы по гуманитарным предметам. Так, в начальной школе их предлагают ввести для «Русского языка», «Литературного чтения» и «Окружающего мира». А в 5−9-х и 10−11-х классах обязательными предлагают сделать программы «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
Предполагается, что Минпросвещения разработает и утвердит стандарты до 1 марта 2023 года, а школы перейдут на них до 1 сентября 2023 года.
Законопроект сохраняет за школами право разработки собственных образовательных программ, но их содержание должно быть «не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ».
Один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова указывает: во ФГОС закреплены знания, которыми должны обладать школьники по итогам освоения программ, но там не говорится, как их преподавать. «Было много вопросов от родителей и учителей, почему дети в одной школе обладают одними знаниями, а в другой — другими, — утверждает она. — Почему у детей в одном городе меньше знаний, чем в другом. Даже бывает так, что в одной и той же школе в разных параллелях дети учатся по разным программам».
Поэтому депутаты предлагают закрепить по ряду предметов «фундамент знаний», который должен получить каждый школьник. «Если на уроке литературы изучается, например, Тютчев, то учитель не сможет решить: “Биографию не буду давать детям, перейдем сразу к произведениям”, — приводит она пример. — Если в программах будет написано, какой именно материал учитель должен донести до ребенка, то он должен обязательно это сделать. Он не сможет уже сам выбирать, что важно, а что нет. Или что вот это он не успевает по часам, поэтому не будет вообще рассказывать».
Депутаты считают, что вариативность преподавания — проблема именно гуманитарных предметов. «Точные науки не предполагают много вариантов донесения материала, их сложно интерпретировать как-то иначе, — объясняет Казакова. — А в гуманитарных можно обойти какой-то материал. Также эти предметы нужны для становления человека как гражданина».
Реализация единых образовательных программ приведет к новому порядку разработки учебников — государственному заказу.
Минпросвещения будет утверждать авторский коллектив учебников, но права на них будут принадлежать государству.
«Сейчас авторская группа создает учебник, проходит экспертизу, что он соответствует ФГОС. Тогда авторы могут запускать его в печать, и школы приобретают учебник, — рассказывает депутат. — В итоге у нас более 2 тыс. различных наименований. А ко мне приходят родители на прием, показывают учебник и спрашивают: “Почему вот этому учат, кто за это отвечает?” А я даже ответить не могу. Теперь же Минпросвещения будет отвечать за программы и содержание учебников».
Директор московской школы № 109 Евгений Ямбург считает, что все программы одинаковыми быть не могут: «Есть углубленные школы, коррекционные классы, лицеи. Все дети разные, и учителю в школе виднее, как варьировать эти программы. Нужно доверять профессионалам, которые видят реальных детей». Учитель истории и обществознания одной из школ Свердловской области Марина Шарова подтверждает, что сейчас все программы довольно рамочные — по ее словам, благодаря этому у педагогов есть возможность углубляться в какие-то темы. «А если пропишут и методы, и технологии до мелких деталей — тогда все учителя будут писать письма и просить оставить им академическую свободу», — говорит она.
«Наша задача в том, чтобы создать равные условия во всех образовательных организациях, — заявлял ранее директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Максим Костенко. — Независимо от социально-экономического статуса семьи, места образовательной организации, условий для воспитания, обучения и развития ребенка, содержание образования должно быть одинаковым, особенно в условиях нашего быстро меняющегося мира, когда семьи могут переезжать. Поступая в новую школу или детский сад, ребенок не должен испытывать дискомфорт и сложности при адаптации. Это связано и с содержанием образовательных программ, и с документацией, и с учебниками, по которым ребенок учился в предыдущей школе».