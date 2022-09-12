Ученые из Гданьского и Ягеллонского университетов: дети впитывают стандарты красоты с раннего возраста

В новом исследовании ученые из Гданьского и Ягеллонского университетов хотели глубже изучить представления детей об идеалах красоты, чтобы узнать, ассоциируют ли они размер одежды со счастьем. Для этого исследователи опросили 680 пятилетних детей из дошкольных учреждений в Польше.
Дошкольникам показали таблицу с изображениями мужских и женских силуэтов различного телосложения: худого, среднего и толстого. Детей просили выбрать, какой силуэт лучше всего соответствует определенным описаниям: например, кто более привлекательный, умный, счастливый, приятный или богатый.
Изображение фигуры зарабатывало балл каждый раз, когда его выбирали: чем больше баллов набирала фигура, тем счастливее, по мнению детей, был человек с тем или иным телосложением.
Ответы показали, как дети связывают размер тела с социальным успехом и счастьем. Выяснилось, что и мальчики, и девочки, считают людей с худыми и средними фигурами и наиболее привлекательными и счастливыми. Однако между ответами девочек и мальчиков наблюдались некоторые различия.
При этом дети не связывали какую-то определенную женскую фигуру с умом. «Не выявлено никаких существенных различий между оценками ума типов женского телосложения, — говорят авторы исследования. — Красота женщины не была связана с восприятием ее как мудрого человека».
Ученые отмечают, что подобные стандарты красоты создаются средствами массовой информации. В итоге дети растут в мире, где считается, что худой значит счастливый. Однако такое восприятие может привести к печальным последствиям — от расстройств пищевого поведения из-за стремления поддерживать «идеальный» вес до социальных проблем, когда стигматизация определенного телосложения влияет на то, с кем дети предпочитают устанавливать дружеские отношения.