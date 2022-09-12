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18:26 (мск), источник: Psychologies.ru

Ученые из Гданьского и Ягеллонского университетов: дети впитывают стандарты красоты с раннего возраста

Дети довольно рано начинают усваивать стандарты красоты и считать привлекательными только определенные типы тел. Культурные нормы, навязанные массовой культурой и окружением, формируют наши идеалы внешности уже в дошкольном возрасте. Исследования показывают, что даже пятилетние дети отдают предпочтение стройному телосложению. Как это происходит?

Источник: AP 2022

В новом исследовании ученые из Гданьского и Ягеллонского университетов хотели глубже изучить представления детей об идеалах красоты, чтобы узнать, ассоциируют ли они размер одежды со счастьем. Для этого исследователи опросили 680 пятилетних детей из дошкольных учреждений в Польше.

Эксперимент

Дошкольникам показали таблицу с изображениями мужских и женских силуэтов различного телосложения: худого, среднего и толстого. Детей просили выбрать, какой силуэт лучше всего соответствует определенным описаниям: например, кто более привлекательный, умный, счастливый, приятный или богатый.

Изображение фигуры зарабатывало балл каждый раз, когда его выбирали: чем больше баллов набирала фигура, тем счастливее, по мнению детей, был человек с тем или иным телосложением.

Результаты

Ответы показали, как дети связывают размер тела с социальным успехом и счастьем. Выяснилось, что и мальчики, и девочки, считают людей с худыми и средними фигурами и наиболее привлекательными и счастливыми. Однако между ответами девочек и мальчиков наблюдались некоторые различия.

Мальчики vs девочки

  • Девочки считали, что счастливыми могут быть худые и средние женщины. Мальчики же в большей степени считали, что счастливыми могут быть только худые. Это может указывать на то, что у девочек сформированы более здоровые стандарты в отношении веса женщин.
  • Девочки чаще, чем мальчики, отмечали, что больше всего денег зарабатывают мужчины с нормальным весом.
  • Девочки самым приятным чаще считали мужчину с избыточным весом, а мальчики — с недостаточным.

При этом дети не связывали какую-то определенную женскую фигуру с умом. «Не выявлено никаких существенных различий между оценками ума типов женского телосложения, — говорят авторы исследования. — Красота женщины не была связана с восприятием ее как мудрого человека».

Выводы

Ученые отмечают, что подобные стандарты красоты создаются средствами массовой информации. В итоге дети растут в мире, где считается, что худой значит счастливый. Однако такое восприятие может привести к печальным последствиям — от расстройств пищевого поведения из-за стремления поддерживать «идеальный» вес до социальных проблем, когда стигматизация определенного телосложения влияет на то, с кем дети предпочитают устанавливать дружеские отношения.

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