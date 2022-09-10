Регистрацию первого в РФ аппарата ИВЛ для жидкостного дыхания планируют начать в 2024 году

В холдинге отметили, что в настоящее время аппарат газожидкостной искусственной вентиляции легких для новорожденных находится на стадии научных исследований и разработки экспериментального образца.
«Регистрацию изделия планируем в несколько этапов: на первом этапе регистрируем газовый ИВЛ с приставкой для бронхоальвеолярного лаважа (медицинская процедура, предполагающая введение раствора в бронхи и легкие — прим. ТАСС). По плану начинаем в 2024 году», — сказали в пресс-службе.
Аппарат разрабатывается специалистами Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в АО «Швабе» госкорпорации «Ростех») в сотрудничестве с коллегами из Фонда перспективных исследований и Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова.
В рамках опытно-конструкторских работ удалось реализовать ряд оригинальных технических решений, направленных на обеспечение безопасности пациента в процессе искусственной жидкостной вентиляции легких в части профилактики баротравмы.
В России о запуске проекта по разработке технологии жидкостного дыхания весной 2016 года объявил Фонд перспективных исследований. Изначально планировалась, что разработка обеспечит спасение экипажей подводных лодок, терпящих бедствие на больших глубинах. В 2019 году Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова начал сотрудничество с Фондом перспективных исследований по разработке и внедрению жидкостного дыхания в неонатологии.
По мнению специалистов, жидкостное дыхание позволит обеспечить поступление кислорода и удаление углекислого газа из организма в тех случаях, когда искусственная вентиляция легких уже является неэффективной. Также жидкостное дыхание планируется использовать для ультрабыстрой гипотермии (снижения температуры тела), что позволит увеличить запас времени, когда пациенту может быть оказана необходимая терапия.