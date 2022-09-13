Ученые Сеченовского Университета предложили новый способ борьбы с перитонитом

Перитонит — острое, опасное для жизни воспаление органов брюшной полости — до сих пор является «краеугольным камнем» абдоминальной хирургии, а лечение сопровождается большим количеством осложнений и высокой летальностью, достигающей 70%. От этого заболевания умирает до 20 тысяч человек в год.
В Сеченовском университете предложили новый, современный метод лечения. Сейчас лечение больных с распространенным гнойным перитонитом включает несколько этапов: лапаротомия (хирурги проводят небольшие разрезы через брюшную стенку, чтобы получить доступ в брюшную полость), поиск источника перитонита, его ликвидация, либо отграничение, санация и дренирование брюшной полости и решение вопроса о дальнейшем лечении.
«Как раз на последних этапах операции решается судьба пациента и это место и есть та “слепая зона”, в которой нет 100% критериев и решений. Каждый специалист в своем конкретном стационаре придерживается принятых в клинике методик. И это и есть то самое место, вокруг которого вращаются современные научные изыскания — как же улучшить результаты лечения? Именно этот этап наша команда и пытается улучшить и раскрыть», — говорит руководитель проекта профессор кафедры госпитальной хирургии, доктор медицинских наук Михаил Бокарев.
С целью совершенствования методологии лечения распространённого перитонита ученые Сеченовского Университета предложили изменить некоторые технические аспекты операции — использовать активную лапаростому (во время операции используют временные мембранные преграды, чтобы ограничить пораженный участок и не дать распространиться инфекции шире). Второй — и главный — момент — использование специального мобильного устройства для активного дренирования, что значительно повышает эффективность лечения и снижает риск послеоперационных осложнений. Если такие аппараты будут внедрены в клиниках России, смертность от перитонита значительно уменьшится.
«Наша методика является следующим шагом в лечении этого грозного заболевания. За данной технологией будущее. Сейчас в России используют такие устройства, производимые за рубежом. Цена на эти аналоги — от 20 000 рублей и выше. При этом на лечение одного больного необходимо минимум 2−3 устройства. Расходные материалы у иностранных систем одноразовые и требуют постоянной закупки. Наша система, в случае ее производства на поток, будет многоразовой и иметь себестоимость 2000 — 3000 рублей», — рассказал ассистент кафедры госпитальной хирургии Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского Университета Александр Мамыкин.
На сегодня заболеваемость перитонитом в страны — примерно 75 тысяч человек в год. «Соответственно, сохранить до 20−25 тысяч жизней в год в нашей стране через 2−5 лет, если внедрить новую технологию, — это вполне реально», — уверен Александр Мамыкин.
Метод также может применяться в военной медицине и медицине катастроф при ЧС — при массовом поражении и большом количестве пострадавших, в частности при военных действиях, сопряженных ранениями внутренних органов. Имеется мобильная версия устройства, которую можно использовать при медэвакуации и длительной транспортировке пациента в госпиталь.