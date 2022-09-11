В России будут восстанавливать у себя военные памятники, демонтированные в других странах

«На одном из совещаний у министра обороны было принято решение — восстанавливать памятники на территории Российской Федерации перед сопредельным государством, где их снесли», — сказал Булгаков.
В воскресенье, в День танкиста, в Ивангороде Булгаков открыл памятник танку Т-34. Мемориал был создан по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в ответ на демонтаж аналогичного памятника властями Эстонии. Булгаков уточнил, что это первый мемориал, восстановленный в рамках принятого решения.
16 августа мемориальный танк в Нарве по решению эстонского правительства был демонтирован вопреки воле граждан.
Монумент «Танк Т-34» был установлен в Нарве в память о форсировании советскими войсками реки Нарова 25—26 июля 1944 года в ходе Нарвской наступательной операции Ленинградского фронта, главной целью которой был разгром нарвской группировки немецко-фашистских войск, освобождение города Нарва и, как следствие, создание выгодных условий для последующего наступления на территории Прибалтики.