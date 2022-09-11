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19:50 (мск), источник: ТАСС

В России будут восстанавливать у себя военные памятники, демонтированные в других странах

ИВАНГОРОД /Ленинградская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Россия будет восстанавливать на своей территории военные памятники, демонтированные в сопредельных странах, сообщил журналистам в воскресенье замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Источник: РИА "Новости"

«На одном из совещаний у министра обороны было принято решение — восстанавливать памятники на территории Российской Федерации перед сопредельным государством, где их снесли», — сказал Булгаков.

В воскресенье, в День танкиста, в Ивангороде Булгаков открыл памятник танку Т-34. Мемориал был создан по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в ответ на демонтаж аналогичного памятника властями Эстонии. Булгаков уточнил, что это первый мемориал, восстановленный в рамках принятого решения.

16 августа мемориальный танк в Нарве по решению эстонского правительства был демонтирован вопреки воле граждан.

Монумент «Танк Т-34» был установлен в Нарве в память о форсировании советскими войсками реки Нарова 25—26 июля 1944 года в ходе Нарвской наступательной операции Ленинградского фронта, главной целью которой был разгром нарвской группировки немецко-фашистских войск, освобождение города Нарва и, как следствие, создание выгодных условий для последующего наступления на территории Прибалтики.

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