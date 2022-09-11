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19:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США проголосуют за новые правила в отношении космического мусора

Специалисты обеспокоены тем, что вышедшие из строя аппараты создают проблемы с научной точки зрения.

Источник: Depositphotos

Представители Федеральной комиссии по связи США (FCC) заявили, что в сентябре они проголосуют за введение новых правил утилизации орбитального мусора. В настоящее время агентство рекомендует спутниковым операторам обеспечить на низкой околоземной орбите повторный вход космических аппаратов в атмосферу Земли в течение 25 лет после завершения миссий.

Новые правила FCC должны сократить временные рамки, необходимые для утилизации спутников после миссии, до максимально возможных. The India Times пишет, что обновленный регламент будет распространяться как к спутникам и системам, лицензированным в Соединенных Штатах, так и к другим аппаратам, стремящимся получить доступ на рынок страны.

Федеральная комиссия также отметила, что «вышедшие из строя спутники, выброшенные ядра ракет и другой мусор заполняют космическую среду, создавая проблемы для будущих миссий». В 2021 году на орбите работало более 4800 спутников.

Недавно в «Роскосмосе» рассказали о перестройке работы госкорпорации в соответствии с планом производства спутников в другом количестве и качестве.

Олеся Маевская

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