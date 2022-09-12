02:47 (мск), источник: ТАСС
Синоптики прогнозируют заметное потепление в Москве
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, повышение температуры стоит ждать с четверга.
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Температура 12−16 градусов тепла ожидает москвичей с понедельника по среду, с четверга потеплеет до плюс 15−20 градусов. В то же время всю рабочую неделю прогнозируются облачность и небольшие дожди, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Погода в течение недели будет приятной. Заметно потеплеет в четверг, когда приблизится циклон. Днем будет 15−20 градусов, утром уже не придется дрожать от холода, но будет облачно, небольшой дождь. Аналогичная погода будет в пятницу и субботу», — рассказал он.
По словам Вильфанда, в понедельник и вторник в столице прогнозируется 15−16 градусов тепла, облачно с пояснениями и местами небольшой дождь. В среду немного похолодает: температурный фон днем будет 12−14 градусов тепла, облачность и дожди сохранятся.
Метеоролог отметил, что хотя температура с четверга и будет выше нормы на 1−2 градуса, назвать этот период классическим «бабьем летом» сложно из-за облачности и осадков. «Метеорологи — это гуманные люди, они не настаивают на терминологии. Если москвичи ощущали “бабье лето” в выходные или будут ощущать в ближайшие дни, то мы вполне согласны», — добавил Вильфанд.