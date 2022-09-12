15:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: «рыбы с ногами» навсегда изменили эволюцию черепа
Переход от водной к сухопутной стадии эволюции не прошел для животных бесследно.
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Ученые Института эволюционной биологии (Испания), Бристольского университета и Университетского колледжа Лондона (Великобритания) проанализировали кости черепов более 100 видов современных и ископаемых животных. Они обнаружили, что у «рыб с ногами» черепа значительно отличались от черепов их потомков-рыб, причем не только по количеству костей, но и по сложности их соединений. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.
Авторы работы использовали сетевой анализ для нумерации костей черепа, изучения их расположения и соединения с другими костями. Данные показали, что у наземных позвоночных костей намного меньше, но их структура сложнее, поскольку они объединены с множеством своих «соседей». Эволюция черепов в сторону уменьшения количества костей началась в то же время, что и выход первых беспозвоночных на сушу.
У наземных позвоночных они организованы «по единому плану» — это далекое наследие наших общих предков, покинувших воду ради жизни на земле. К примеру, у современных лягушек и саламандр были самые сложные черепа из всех изученных животных, а у древнейших четвероногих, таких как тиктаалик, череп оказался более «слитным», чем у живших в то же время рыб.
Недавно мы писали о том, что в бассейне Улед-Абдун в Марокко были найдены окаменелости хищной рептилии, которой более 60 миллионов лет — дальней родственницы современных игуан и варанов.
Олеся Маевская