15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи нашли зуб африканского мигранта возрастом 1,8 млн лет
Находка в очередной раз доказывает, что данная местность была регионом первых поселений в Европе.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Во время раскопок палеолитического памятника возле грузинского села Квемо-Орозмани археологи обнаружили зуб древнего человека возрастом 1,8 миллиона лет. Там же в конце 1990-х и начале 2000-х годов были обнаружены человеческие черепа возрастом 1,8 миллиона лет, пишет The Guardian.
Ученые считают, что ранние люди, вид охотников-собирателей человека прямоходящего (Homo erectus), начали мигрировать из Африки около 2 миллионов лет назад. Пять черепов, обнаруженных на территории Грузии с 1991 года, возраст которых оценивается в 1,77−1,85 миллиона лет, подтверждают эту теорию. Найденный археологами четвертый премоляр нижней челюсти — еще одно свидетельство.
«Орозмани вместе с Дманиси представляет собой центр древнейшего распространения древних людей — или ранних Homo — в мире за пределами Африки», — говорится в сообщении Национального исследовательского центра археологии и предыстории Грузии. Научный руководитель раскопок Гиорги Бидзинашвили говорит, что зуб принадлежал «двоюродному брату» Зезвы и Мзии — людям, чьи почти полные окаменелые черепа были найдены в Дманиси.
Недавно археологи университета Николая Коперника нашли в Польше скелет «вампира» XVII века.
Олеся Маевская