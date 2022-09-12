16:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Турции нашли подземный город византийского периода
Его общая площадь составляет 5 000 квадратных метров.
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Как сообщает агентство «Анадолу», в районе Сарайёну провинции Конья в Турции в ходе работ по расширению инфраструктуры одного из населенных пунктов строители случайно обнаружили подземный город XVII века. Он представляет собой сеть объединенных тоннелей.
По предварительным данным, общая площадь города достигает 5 000 квадратных метров. Притом площадь каждого отдельного помещения — около 20 квадратных метров.
Обнаруженные под землей находки датируются VIII веком нашей эры. Местные власти планируют реализовать программу, которая привлечет внимание туристов к объекту исторического наследия Анатолии.
Недавно археологи раскопали дом небогатых жителей Помпей. Внутри него находились предметы быта и остатки мебели.
Олеся Маевская