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16:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Турции нашли подземный город византийского периода

Его общая площадь составляет 5 000 квадратных метров.

Как сообщает агентство «Анадолу», в районе Сарайёну провинции Конья в Турции в ходе работ по расширению инфраструктуры одного из населенных пунктов строители случайно обнаружили подземный город XVII века. Он представляет собой сеть объединенных тоннелей.

По предварительным данным, общая площадь города достигает 5 000 квадратных метров. Притом площадь каждого отдельного помещения — около 20 квадратных метров.

Обнаруженные под землей находки датируются VIII веком нашей эры. Местные власти планируют реализовать программу, которая привлечет внимание туристов к объекту исторического наследия Анатолии.

Недавно археологи раскопали дом небогатых жителей Помпей. Внутри него находились предметы быта и остатки мебели.

Олеся Маевская

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