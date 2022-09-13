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08:40 (мск), источник: РБК

Росстандарт допустил отказ от указания на срок годности на этикетке

Для экономии чернил на упаковках продуктов можно было бы не писать часть информации о нем — место производства или указание на место размещения сроков годности, считает Росстандарт. С таким предложением ранее выступил бизнес.

Источник: AP 2022

На этикетках продуктов могут быть сокращены сведения о месте производства товара, а также указания, где именно на товаре обозначены его срок годности и дата изготовления (речь идет о надписи, например, «дата изготовления, годен до: указаны на упаковке»). Это следует из позиции Росстандарта в ответ на запрос РБК по итогам поручения вице-премьера Виктории Абрамченко рассмотреть просьбу бизнеса о сокращении размеров этикетки продуктов.

В июле этого года вице-премьер поручила ведомствам изучить возможность уточнения национальных стандартов России в области этикетирования — они определяют минимальную и максимальную площадь, которую занимают сведения о продукте на упаковке. Проанализировать, насколько актуальна для покупателей информация, которую требуется наносить на упаковку товаров, попросили производители продуктов питания: из-за введенных после начала военной спецоперации на Украине западных санкций они столкнулись с нехваткой упаковки и чернил. Поручение было дано Росстандарту и еще ряду ведомств, свою позицию они должны были доложить в правительство до 22 июля. Представитель Абрамченко уточнила, что поручение еще находится в проработке и консолидированных предложений в аппарат вице-премьера не поступало.

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В Росстандарте заявили, что к возможному сокращению информации, предусмотренной к нанесению на упаковку продуктов, могут относиться, в частности, «данные об адресах производства пищевой продукции, указание на места нанесения даты изготовления и срока годности, знаков и пиктограмм».

Но вместе с тем в Росстандарте подчеркнули, что уточнения стандартов в области этикетирования целесообразно рассматривать в рамках изменений в технические регламенты Таможенного союза, общие для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Требования к размеру этикеток устанавливаются не действующими в России национальными стандартами, а техрегламентом «Пищевая продукция в части ее маркировки» и техрегламентами на отдельные виды пищевой продукции. Именно в них зафиксировано, какая информация должна быть указана на упаковке — от ее количества и размера шрифта и зависит в конечном счете размер этикетки.

В пресс-службе регулирующего органа ЕАЭС — Евразийской экономической комиссии — РБК сообщили, что предложений по изменению техрегламентов, касающихся этикеток продуктов, им пока не поступало.

В Росстандарте добавили, что производители смогут сократить размер этикетки, перенеся часть информации о продуктах в QR-коды.

На 2023 год запланирован пересмотр действующего в России ГОСТа с рекомендациями по этикетированию пищевых продуктов, чтобы привести его требования в соответствие с техрегламентом Таможенного союза. Как уточнили в агентстве, речь идет о включении в ГОСТ положений, в которых сказано, что размер этикетки определяет изготовитель пищевой продукции с учетом требований технических регламентов и возможности переноса части текстовой информации из маркировки в QR-код.

Скажется ли изменение этикетки на покупателях

В ситуации уменьшения информации на этикетках главное, чтобы потребитель получил достоверные сведения о том, что он покупает, подчеркивает замруководителя Роскачества Елена Саратцева. В частности, речь идет о массе продукта, его составе, потенциальных аллергенах и о том, куда покупатель может предъявить претензию в случае обнаружения проблем с качеством.

Требования к маркировке продукции, установленные действующим техрегламентом, позволяют уменьшить объем информации на этикетке и учитывают среди прочего закон о защите прав потребителей, указывает Саратцева. Документ, например, разрешает вместо наименования отдельных пищевых ингредиентов, занимающих менее 2% массовой доли продукта, указывать буквенные коды этих пищевых добавок. Информация об адресах производства пищевой продукции, указание на места нанесения даты изготовления и срока годности, знаков и пиктограмм не является обязательной и наносится по желанию производителя продукции, добавляет эксперт. При этом она добавляет, что значительную часть маркировки нередко занимают «надписи сугубо рекламного характера или знаки и логотипы, говорящие про экологичность продукции, которая ничем не подтверждена».

Если с этикетки продуктов исчезнет информация о месте изготовления, это будет нарушением действующего закона о защите прав потребителей, считает предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Указание о местоположении даты изготовления продукта и сроках годности на этикетке, по мнению эксперта, большой роли для потребителей не играет. Янин полагает, что производители под предлогом трудностей пытаются сократить «свои не самые серьезные статьи расходов — такие как этикетки», чтобы «заблокировать инновации в части информирования потребителей», убрать с продукта часть информации, которая там уже есть, и не допустить появления новой.

Для экономии краски бизнесу нужно оптимизировать дизайн этикетки и использование цветных чернил, как уже сделали некоторые производители, сократить на этикетке также можно было бы информацию на нескольких языках, отмечает собеседник РБК.

Анна Захарова

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