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11:15 (мск), источник: © РИА Новости

Умер режиссер Жан-Люк Годар

ПАРИЖ, 13 сен — РИА Новости. Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года, сообщает газета Libération со ссылкой на его близких.

Источник: AFP 2022

«Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года», — говорится в сообщении газеты.

Годар был одним из режиссеров, стоявших у истоков французской «новой волны». Его ранее творчество оказало большое влияние на развитие мирового кинематографа. Дебютный фильм Годара «На последнем дыхании» вышел на экраны в 1960-м году, главные роли в нем исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Особенность картины заключалась в том, что сценарий Годар и Франсуа Трюффо сочиняли перед началом съемочного дня, а диалоги актеры придумывали в процессе.

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