12:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: динозавров погубила вулканическая активность
Выбросы лавы не только уничтожали почву, растения и самих животных, но и являлись источником ядовитых газов, которые, вероятно, удушали все живое.
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Ученые до сих пор спорят о причине гибели динозавров и последующем изменении экосистем Земли. Многие уверены, что виной всему стал огромный астероид, в то время как другие считают, что доисторическую жизнь погубили вулканические извержения. Новое исследования группы ученых под руководством сотрудников колледжа Дартмут (США) нашли доказательства в пользу второй теории. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Исследователи утверждают, что четыре из пяти массовых вымираний того периода — глобальных катастроф в истории Земли — произошли одновременно с вулканическими извержениями, более известными как базальтовые наводнения. Эти извержения затопляли лавой огромные территории — даже целые континенты. После себя они оставляли многослойную изверженную породу, которую геологи называют крупными изверженными провинциями.
Чтобы считаться большими, они должны содержать не менее 100 тысяч кубических километров магмы. Ученые утверждают, что большинство вулканов, представленных в исследовании, извергли миллионы кубических километров лавы. Самыми разрушительными оказались извержения на территории современной Сибири и Индийского субконтинента, создавшие плато Декан.
Это, как и удар астероида, имело бы далеко идущие глобальные последствия, которые сильно повлияли бы на экосистемы Земли. Ученые отмечают, что Чикшулуб является достаточно правдоподобным доказательством в пользу теории о столкновении Земли с астероидом. Однако вулканические извержения, оставленные ими следы и внешние последствия природных изменений более правдоподобны.
Чтобы не быть голословными, группа исследователей использовала суперкомпьютер Дартмутского колледжа для сравнения мощности вулканических извержений с периодами резкого исчезновения видов, совпадающих с наступлением пяти массовых вымираний (последние 540 миллионов лет).
Хотя нам все еще трудно определить, вызвало ли конкретное извержение вулкана конкретное массовое вымирание, результаты показывают влияние вулканизма на вымирание видов.
Также исследовательская группа упорядочила вулканические события по скорости извержения лавы. Было установлено, что самые высокоскоростные из них приводили к массовым вымираниям видов. К слову, вероятные точки падения астероидов и места вымирания животных совпадали намного реже в отличие от извержений. Ученые отметили, что современный уровень выброса углекислого газа при текущем изменении климата похож на исследованную ими тенденцию.
Недавно мы писали о том, что ученые узнали причину крупнейших извержений вулканов в истории.
Олеся Маевская