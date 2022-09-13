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16:31 (мск), источник: Звук

Семь навсегда? RM рассказал о кризисе в BTS

RM, лидер южнокорейского бойз-бенда, во время эфира с фанатами приоткрыл завесу тайны над тем, что же сейчас все-таки происходит с BTS. Слухи о распаде коллектива начали активно распространяться после объявления творческого перерыва для работы артистов над сольными проектами.

Источник: AFP 2022

Хоть «бантаны» и заверили, что это не конец их истории, поклонники почуяли неладное. И их подозрения подтвердились во время традиционного эфира RM, приуроченного к его дню рождения.

Как уточняет YESASIA, лидер BTS признался, что группа сейчас действительно находится в замешательстве на тему своего будущего, а ее участники стараются защитить то, что у них уже есть.

При этом RM не стал говорить о каких-то конкретных проблемах или ситуациях, выражаясь довольно расплывчато. Во время не самого позитивного монолога артиста решил подбодрить его коллега J-Hope комментариями в духе «семь навсегда».

Судя по поздравлениям и словам поддержки в адрес RM от других «бантанов», BTS по-прежнему дружны, несмотря на временные трудности. Сам лидер группы также отметил, что сейчас отношения внутри коллектива «лучше, чем когда-либо».

Будем надеяться, что корейскому поп-чуду удастся пережить кризис и вернуться с еще более успешными и яркими хитами. Хотя куда уж успешнее.

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