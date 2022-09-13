13:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что время приема пищи влияет на настроение
В частности, ночные перекусы увеличивают тревогу и депрессию.
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Сотрудники Медицинской школы Гарварда и Больницы Бригам энд Уоменс (США) провели исследование, в результате которого доказали, что время приема пищи может влиять на психическое здоровье людей с гибким графиком работы. Ученые отметили, что эти работники в среднем на 25−40% более депрессивны и тревожны, отчасти из-за нарушения биологических циклов. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Исследователи хотели найти способ положительно влиять на организм, чтобы предотвратить негативные последствия ненормированного, гибкого, сменного или ночного рабочего графика. Для этого участники эксперимента, 12 мужчин и 7 женщин возрастом от 26 до 31 года, прошли вынужденную биологическую «десинхронизацию»: на протяжении 28 рабочих дней они находились в тусклом помещении, что позволило изменить их восприятие времени.
К четвертому «дню» поведенческие циклы добровольцев изменились настолько, что это нарушило их циркадные ритмы — циклические колебания интенсивности биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Работающих участников произвольно разделили на две группы и следили за уровнем их настроения. Первая ела в соответствии с 28-часовым циклом, что вынуждало их принимать пищу как в дневное, так и в ночное время суток. Вторая же жила по 24-часовому циклу, то есть в ночное время только спала.
Команда ученых обнаружила, что у первых участников депрессивное настроение увеличилось на 26%, а тревожность — на 16%. У остальных негативных тенденций не наблюдалось.
«Время приема пищи становится важным аспектом, который может влиять на физическое здоровье. Но его роль для психического состояния еще предстоит изучить», — говорят исследователи.
Также ученые отмечают, что на здоровье и работоспособность влияют здоровый сон и чувство голода, которые не столь стабильны и контролируемы в условиях гибкого графика.
Недавно мы писали о том, что сотрудники Техасского технологического университета доказали вред думскроллинга. Среди думскроллеров 74% сообщили о проблемах с психическим здоровьем, а 61% — о физических проблемах.
Олеся Маевская