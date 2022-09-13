В НИИ гриппа разработали назальную вакцину против гриппа и COVID-19

«У нас в институте начались клинические исследования вакцинного препарата на основе вируса гриппа против COVID-19. То есть это средство, которое будет защищать и защищает от COVID-19, но дополнительной изюминкой является то, что этот препарат еще защищает от гриппа», — сказал Лиознов (цитата по «Интерфакс»).
В конце августа Минздрав выдал Центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи разрешение на проведение клинических испытаний назальной вакцины от коронавируса на добровольцах. Речь идет о вакцине на основе VLP, содержащей частицы, подобные SARS-CoV-2.
В середине апреля директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Москве и Санкт-Петербурге начнутся клинические испытания препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител. О создании препарата Гинцбург объявил в декабре 2020 г. По данным Минздрава, подобные лекарства позволяют нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие COVID-19 для пациентов с факторами риска тяжелого течения заболевания.