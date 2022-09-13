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14:31 (мск), источник: Ведомости

В НИИ гриппа разработали назальную вакцину против гриппа и COVID-19

Назальную вакцину, которая одновременно будет защищать от гриппа и коронавируса, разработали в Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России, сообщил директор НИИ Дмитрий Лиознов.

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Источник: Агентство «Москва»

«У нас в институте начались клинические исследования вакцинного препарата на основе вируса гриппа против COVID-19. То есть это средство, которое будет защищать и защищает от COVID-19, но дополнительной изюминкой является то, что этот препарат еще защищает от гриппа», — сказал Лиознов (цитата по «Интерфакс»).

По его словам, в настоящее время в НИИ обосновывают и показывают эффективность против коронавируса, но уже следующее исследование будет проводиться на эффективность против гриппозной инфекции.

В конце августа Минздрав выдал Центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи разрешение на проведение клинических испытаний назальной вакцины от коронавируса на добровольцах. Речь идет о вакцине на основе VLP, содержащей частицы, подобные SARS-CoV-2.

В середине апреля директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Москве и Санкт-Петербурге начнутся клинические испытания препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител. О создании препарата Гинцбург объявил в декабре 2020 г. По данным Минздрава, подобные лекарства позволяют нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие COVID-19 для пациентов с факторами риска тяжелого течения заболевания.

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