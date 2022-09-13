18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница Израиля попала в тюрьму за отказ разводиться с мужем
Такая практика является для Израиля нормой, но впервые под арест попала женщина.
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Гражданскими браками и разводами в Израиле занимается раввинат. По правилам, для расторжения союза, супруг должен отдать жене гет — подписанное свидетелями письмо о намерении развестись, которое она должна принять.
Отказ от его принятия по еврейским обычаям не позволяет супругам повторно вступать в брак. Обычно мужья создают проволочки в данном процессе, поэтому этот случай стал исключительным и повлек за собой неожиданные последствия, пишет i24news.
Пара поженилась в 2000 году, но бракоразводный процесс начался еще до начала 2018-го, когда супруг обратился в раввинат. Ранее он пытался развестись с женой в гражданском суде, но она игнорировала заседания.
За четыре года чиновники в качестве санкций лишили ее водительских прав и заморозили счета, но женщина продолжала игнорировать повестки. В итоге упрямая жена заперлась в квартире. Тогда суд задействовал последнюю меру — ее арестовали.
Недавно мы писали о том, что в Индии лапша быстрого приготовления стала причиной развода. Истец подал заявление в суд, поскольку его не устраивали кулинарные изыски жены.
Олеся Маевская