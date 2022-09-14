Эксперт перечислил льготы, положенные одиноким пенсионерам

Самая известная льгота касается налога на имущество, рассказала Бобкова.
Эксперт пояснила, что ее можно получить только на один объект из перечня объектов налогообложения, например квартиру, комнату, жилой дом, гараж и другое.
Чтобы получить льготу на имущественный налог необходимо подать заявление через кабинет налогоплательщика на портале «Госуслуг» или обратиться в налоговую, уточнила она.
Одинокие пенсионеры также могут воспользоваться льготой в отношении земельного налога. При этом она отметила, что порядок получения и размер льготы устанавливают местные власти.
Еще одна из федеральных льгот для пенсионеров касается освобождения пенсий, которые считаются доходами, от уплаты НДФЛ. Эта льгота вступает в силу автоматически, дополнительно заявлений подавать не нужно, напомнила Бобкова.
Она напомнила, что в части регионов есть льгота на автомобильный налог. Одинокому пенсионеру могут выделить соцработника для того, чтобы он помогал покупать продукты, убирал квартиру, готовил еду и помогал выходить на прогулку.
В ряде регионов есть разовые выплаты (на праздники, оплата звонков), особые льготы на проезд, оплату ЖКХ, вывоз мусора, капремонт и прочее.
Она добавила, что полный список льгот и мер поддержки можно получить на сайте Единой государственной информационной системы социального обеспечения, в личном кабинете на «Госуслугах» или при обращении в органы социальной защиты и ПФР.
Ранее сообщалось, что Минстрой разработал проект об изменении правил предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.