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09:56 (мск), источник: © РИА Новости

Москалькова предложила освобождать смертельно больных осужденных

ХАБАРОВСК, 14 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала об инициативе разработки законопроекта о безусловном освобождении от наказания смертельно больных осужденных.

Источник: © РИА Новости

«Примеры ещё раз подтверждают нашу инициативу о разработке законопроекта о безусловном освобождении от наказания тяжелобольных. Суд сегодня освобождает 50%, это его усмотрение, они мотивируют тем, что, по мнению судьи, человек может совершить еще преступление, и вообще он не понес ту кару, которую должен был понести», — сказала Москалькова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе.

Она сообщила, что работа в этом направлении продолжается и необходимо выделить из категории тяжелобольных тех, кто смертельно болен.

«Вместе с тем, мы продолжаем работу. Из тяжелобольных нужно вычленить смертельно больных и для них установить это правило о безусловном освобождении», — добавила Москалькова.

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