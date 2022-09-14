Москалькова предложила освобождать смертельно больных осужденных

«Примеры ещё раз подтверждают нашу инициативу о разработке законопроекта о безусловном освобождении от наказания тяжелобольных. Суд сегодня освобождает 50%, это его усмотрение, они мотивируют тем, что, по мнению судьи, человек может совершить еще преступление, и вообще он не понес ту кару, которую должен был понести», — сказала Москалькова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе.
Она сообщила, что работа в этом направлении продолжается и необходимо выделить из категории тяжелобольных тех, кто смертельно болен.
«Вместе с тем, мы продолжаем работу. Из тяжелобольных нужно вычленить смертельно больных и для них установить это правило о безусловном освобождении», — добавила Москалькова.