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10:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер главред «Комсомольской правды» Сунгоркин

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет, сообщило издание. По словам источников ТАСС и телеканала «Звезда», причиной смерти стал инсульт.

Источник: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Источник канала «Звезда» рассказал, что Сунгоркин участвовал в автопробеге в Приморском крае. Его госпитализировали, но спасти журналиста не удалось. Обозреватель КП Александр Гамов сообщил «Интерфаксу», что главред издания был в командировке в Хабаровском крае. «Подозрение на инсульт… Сейчас мы организуем его вывоз в Москву», — добавил он.

Владимир Сунгоркин был избран главным редактором издания в 1997 году. Потом был назначен председателем совета директоров. Занимал пост главреда с апреля 1999 года, с 2002 года совмещал его с должностью гендиректора ЗАО ИД «Комсомольская правда». Работал в издании с 1985 года. До этого был корреспондентом газеты «Советская Россия» (1981−1985).

С 2006 года был членом общественных советов при Минобороны, МЧС, Минтрансе. С августа 2013 года входил в Совет по присуждению премий правительства в области СМИ. В 2014 году получил Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2018 был признан заслуженным журналистом РФ «за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу».

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