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10:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Твери пропал самый красивый рысак России

Поиски на данный момент ни к чему не привели.

Издание Твериград сообщает, что в Калязинском районе Тверской области украли признанную самой красивой лошадью России орловского рысака Розалию. Также у заводчика Елены Абрамовой пропали еще две породистые кобылы.

Орловский рысак — старейшая и красивейшая из существующих ныне специализированных рысистых пород. В начале сентября этого года Розалия получила статус самой красивой лошади России на Фестивале орловского рысака Северо-Западного региона в Ленинградской области.

Недавно мы писали о том, что на скачках в США произошел «гендерный скандал» с конем.

Олеся Маевская

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