10:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Твери пропал самый красивый рысак России
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Издание Твериград сообщает, что в Калязинском районе Тверской области украли признанную самой красивой лошадью России орловского рысака Розалию. Также у заводчика Елены Абрамовой пропали еще две породистые кобылы.
Орловский рысак — старейшая и красивейшая из существующих ныне специализированных рысистых пород. В начале сентября этого года Розалия получила статус самой красивой лошади России на Фестивале орловского рысака Северо-Западного региона в Ленинградской области.
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Олеся Маевская