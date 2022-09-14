11:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
За годы пандемии люди не научились распознавать лица в масках
В эксперименте взрослые добровольцы не показали улучшений, но, возможно, детское восприятие окажется более чутким к изменениям.
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Психологи из Великобритании и Израиля провели исследование, в ходе которого выяснилось, что даже после нескольких лет пандемии люди так и не научились лучше распознавать лица в масках. Под руководством профессора Университета Йорка Эрез Фрейд две тысячи добровольцев прошли тесты Glasgow Face Match (GFMT) и Cambridge Face Memory (CFMT).
Участники должны были распознавать и сравнивать лица как естественные, так и искаженные — например, перевернутые или в медицинских масках. Тестирование проводилось с отдельными группами в шесть разных моментов времени за годы пандемии. Кроме того, группа тестировалась в самом начале появления COVID-19 и год спустя.
За годы исследований результаты участников не стали лучше: маска снижала точность идентификации лиц в среднем на 15% как в начале, так и в конце эксперимента. Теперь профессор Фрейд считает интересным узнать, как пандемия сказалась на этом процессе у детей. Исследование опубликовано в журнале Psychological Science.
Недавно британские психологи выяснили, почему лица людей других рас сложнее распознать.
Олеся Маевская