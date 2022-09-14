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15:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: иммунитет акул поможет в создании новых лекарств

Хищники легче переносят ранения, травмы и болезни благодаря особенности своих антител.

Источник: unsplash.com

За 400 миллионов лет эволюции иммунная система акул усовершенствовалась настолько, что способна противостоять практически любому вирусу и заболеванию. Считается, что это одна из причин долголетия хищников, которые порой доживают до 70 лет. Также они почти никогда не умирают от ран — любая травма довольно быстро заживает, не нанося серьезного вреда здоровью, пишет Daily Mail.

Ученые из Абердинского университета, Шотландия, изучают иммунную систему акул, чтобы в будущем создать новые лекарства для борьбы с раком и ревматоидным артритом. Антитела (выделяемый белок) в организме человека, как правило, в процессе борьбы вступают в реакцию с небольшим количеством молекул вируса или бактерий. Из-за этого лекарства на основе антител не всегда оказываются эффективными.

У акул этот белок в 10 раз меньше человеческого, что позволяет ему проникать глубже, быстро и качественно бороться даже с самыми крошечными повреждениями и болезнями. Ученые сообщили, что проведенные над антителами акул тесты показали, что они суперустойчивы — белок выжил в кипятке и едкой кислоте. Недавно стало известно, что белые акулы способствовали вымиранию мегалодонов.

Олеся Маевская

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