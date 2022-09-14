15:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: иммунитет акул поможет в создании новых лекарств
Хищники легче переносят ранения, травмы и болезни благодаря особенности своих антител.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
За 400 миллионов лет эволюции иммунная система акул усовершенствовалась настолько, что способна противостоять практически любому вирусу и заболеванию. Считается, что это одна из причин долголетия хищников, которые порой доживают до 70 лет. Также они почти никогда не умирают от ран — любая травма довольно быстро заживает, не нанося серьезного вреда здоровью, пишет Daily Mail.
Ученые из Абердинского университета, Шотландия, изучают иммунную систему акул, чтобы в будущем создать новые лекарства для борьбы с раком и ревматоидным артритом. Антитела (выделяемый белок) в организме человека, как правило, в процессе борьбы вступают в реакцию с небольшим количеством молекул вируса или бактерий. Из-за этого лекарства на основе антител не всегда оказываются эффективными.
У акул этот белок в 10 раз меньше человеческого, что позволяет ему проникать глубже, быстро и качественно бороться даже с самыми крошечными повреждениями и болезнями. Ученые сообщили, что проведенные над антителами акул тесты показали, что они суперустойчивы — белок выжил в кипятке и едкой кислоте. Недавно стало известно, что белые акулы способствовали вымиранию мегалодонов.
Олеся Маевская