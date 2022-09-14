17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
На юго-западе Китая найдена самая ранняя окаменелость гиббона
Находка поможет найти недостающее звено в истории эволюции человекообразных обезьян.
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Сотрудники Китайской академии наук обнаружили в провинции Юньнань на юго-западе Китая окаменелости обезьяны под названием Yuanmoupithecus xiaoyuan. Анализ показал, что смерть примата наступила около семи-восьми миллионов лет назад. Работа, опубликованная в Journal of Human Evolution, сосредоточена на эволюции гилобатид — представителях семейства человекообразных обезьян, включающем 20 видов гиббонов, обитающих по всей тропической Азии: от северо-восточной Индии до Индонезии.
Ранее исследования показали, что эти гиббоны отклонились от линии человекообразных обезьян, ведущей к орангутанам, шимпанзе и людям, примерно 17−22 миллиона лет назад. По этой причине в летописи окаменелостей существует пробел в 10 миллионов лет, который необходимо заполнить.
Ученые отмечают, что ископаемые останки гилобатид очень редки: возраст большинства образцов не превышает двух миллионов лет.
Найденные образцы верхней челюсти помогают предположить, что Yuanmoupithecus xiaoyuan по размеру был схож с современным гиббоном, а их масса тела составляла около шести килограммов. Также примитивная форма резцов позволяет сделать вывод, что Yuanmoupithecus xiaoyuan был предком всех ныне живущих видов этих приматов.
Ученые планируют и дальше искать и исследовать месторождения окаменелостей в Китае и других странах Азии в надежде заполнить критические пробелы в эволюционной истории гилобатид. Недавно ученые Киотского университета сравнили голосовой аппарат человека и 43 приматов. Оказалось, что в процессе эволюции у людей упростилось строение гортани.
Олеся Маевская